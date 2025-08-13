Υπογραφή σύμβασης 5,1 εκατ. ευρώ για επισκευή γεφυρών του ΒΟΑΚ Ηρακλείου-Ρεθύμνου

Έντεκα γέφυρες του ΒΟΑΚ ΠΕ Ηρακλείου-Ρεθύμνου θα επισκευαστούν, μετά τη σύμβαση ύψους 5,1 εκατ. ευρώ που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στο πλαίσιο του έργου, που είναι ενταγμένο στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Κρήτης, θα γίνουν εργασίες ενίσχυσης, σφράγιση των ρωγμών, στεγανοποίηση, επισκευή των κύριων εξωτερικών δοκών στις θέσεις εκβολής των οπών αποχέτευσης καταστρώματος, ηλεκτροσυγκόλληση νέων διαμήκων οπλισμών και συνδετήρων ιδίων διαμέτρων, που θα συνδέουν υγιή τμήματα σιδηροπλισμών χωρίς αποκοπή των υφισταμένων, αντικατάσταση των παραμορφωμένων, κομμένων ή/και αποκολλημένων από το σκυρόδεμα τμημάτων των οπλισμών στις θέσεις των ελεύθερων παρειών της πλάκας του παλαιού τεχνικού και στις θέσεις κρούσης οχημάτων στη νότια πλευρά του νεότερου τμήματος, με νέους οπλισμούς κλπ.

Ο κ. Αρναουτάκης έκανε λόγο για διεκδίκηση αρκετών χρόνων. Όπως είπε, «καταφέραμε και διασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση 10 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Υποδομών για τις υφιστάμενες γέφυρες στον ΒΟΑΚ. Υπογράψαμε το πρώτο τμήμα από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο, προϋπολογισμού 5,09 εκατ. ευρώ. Το δεύτερο τμήμα προς Χανιά βρίσκεται σε δικαστική φάση και αναμένουμε τον Νοέμβριο την απόφαση. Μέχρι τέλος του χρόνου πιστεύουμε ότι θα έχει κλείσει και αυτή η εκκρεμότητα, ούτως ώστε να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις και προς Χανιά, σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί και ενισχύουν την οδική ασφάλεια».

Οι 11 γέφυρες στις οποίες πρόκειται να γίνουν παρεμβάσεις είναι: