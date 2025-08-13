Ειδήσεις | Διεθνή

Μελόνι: Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς κατάπαυση του πυρός

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συμμετείχε σήμερα το μεσημέρι στην τηλεφωνική επικοινωνία των Ευρωπαίων ηγετών με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«H Μελόνι τόνισε ότι εκτιμά τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ και επανέλαβε τη σημασία του να συνεχιστεί η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τεθεί τέλος στη σύρραξη και να επιτευχθεί μια ειρήνη που να εγγυάται την ασφάλεια και την κυριαρχία της Ουκρανίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης.

Όπως προσθέτει η ιταλική κυβέρνηση, «από τη σημερινή ανταλλαγή απόψεων προέκυψε η κοινή πεποίθηση ότι η ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς κατάπαυση του πυρός, χωρίς τη στήριξη της Ουκρανίας και την άσκηση συλλογικής πίεσης επί της Ρωσίας, και με τη χρήση κυρώσεων».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, παράλληλα, αναφερόμενη στο τραγικό ναυάγιο που σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά της Λαμπεντούζα με απολογισμό 26 νεκρούς, υπογράμμισε: «διαπιστώνουμε και πάλι τον απάνθρωπο κυνισμό με τον οποίο οι σκοτεινοί διακινητές ανθρώπων οργανώνουν τα ταξίδια αυτά».

«Μαζί με βαθιά θλίψη για τους νεκρούς και με αίσθημα ελέους για όσους έχασαν τη ζωή τους, ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να καταπολεμήσουμε τους αδίστακτους αυτούς διακινητές, με τον μόνο δυνατό τρόπο: με την πρόληψη των παράτυπων αναχωρήσουν και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

