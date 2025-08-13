Αγγίζουν νέα ιστορικά υψηλά Bitcoin και Ether

Οι επενδυτές συνεχίζουν ακάθεκτοι να ποντάρουν επάνω στα δύο μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα.

Μία ανάσα από νέα ιστορικά υψηλά βρίσκονται οι τιμές των Bitcoin και Ether, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν ακάθεκτοι να ποντάρουν επάνω στα δύο μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα, την ώρα που καταγράφεται ένα νέο κύμα ζήτησης, ιδιαίτερα πιο έντονο για το δεύτερο.

Tο Bitcoin διαπραγματεύεται στα 122.048 δολάρια, σημειώνοντας μία άνοδο 2,42%, πλησιάζοντας το ρεκόρ που είχε σημειώσει στα μέσα Ιουλίου, πιάνοντας τα 123.153 δολάρια.

Από την άλλη, το Ether, βρίσκεται στα 4.663 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 3,5%, ενώ μέσα στην ημέρα είχε ξεπεράσει και τα 4.700 δολάρια, απέχοντας λιγότερο από 200 δολάρια από το all time ρεκόρ του 2021. Το δεύτερο μεγαλύτερο token έχει ηγηθεί ενός ράλι που ώθησε τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων στο ρεκόρ των 4,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η CoinGecko.

Η άνοδος του Ether έχει τροφοδοτηθεί από τις εισροές ρεκόρ σε κεφάλαια που επενδύουν απευθείας στο token καθώς και από έναν αυξανόμενο αριθμό των λεγόμενων εταιρειών Ether-focused treasury, δηλαδή εισηγμένες εταιρείες που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τη στρατηγική του Μάικλ Σέιλορ για συσσώρευση Bitcoin. Αυτές οι εταιρείες έχουν απορροφήσει συλλογικά Ether αξίας σχεδόν 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η StrategicEthReserve.xyz.

Τον Αύγουστο, τα αμερικανικά spot Ether ETFs έχουν προσελκύσει καθαρές εισροές άνω των 1,7 δισ. δολ. ενώ αντίστοιχα τα Bitcoin funds είδαν εκροές 436 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Την Τρίτη, για πρώτη φορά από την έναρξή τους, τα εννέα αμερικανικά spot Ether ETFs κατέγραψαν μεγαλύτερη εμπορική δραστηριότητα από τα δώδεκα αντίστοιχά του Bitcoin.

«Η ψήφιση του νόμου GENIUS τον Ιούλιο, ο οποίος ανοίγει τον δρόμο για την ευρεία υιοθέτηση των stablecoins, αποτελεί μια καθοριστική αλλαγή», έγραψε σε έκθεση της Τετάρτης ο Geoff Kendrick, παγκόσμιος επικεφαλής έρευνας ψηφιακών assets στην Standard Chartered.

«Τα stablecoins αντιπροσωπεύουν το 40% όλων των τελών blockchain σήμερα και περισσότερο από το 50% των stablecoins βασίζονται στο Ethereum. Ο νόμος GENIUS θα πρέπει έμμεσα να ενισχύσει τη δραστηριότητα του Ethereum επιπέδου 1, καθώς η αυξημένη ρευστότητα των stablecoins οδηγεί σε πιο αποκεντρωμένη χρηματοοικονομική δραστηριότητα (DeFi), όπου κυριαρχεί το ETH.»

Η Standard Chartered προβλέπει τώρα ότι το Ether θα φτάσει τα 7.500 δολάρια μέχρι το τέλος του 2025, από τον προηγούμενο στόχο των 4.000 δολαρίων.