Οι Magnificent Seven «τρώνε την σκόνη» της Κίνας - Ράλι 439 δισ. για τους «Επτά Τιτάνες» του Πεκίνου

Σε μία ξέφρενη πορεία επιδίδονται οι megacaps της κινεζικής τεχνολογίας, έχοντας πραγματοποιήσει ένα ράλι 439 δισ. δολαρίων φέτος, την ώρα που οι Magnificent Seven τρώνε την σκόνη τους, με τους αναλυτές μάλιστα να σημειώνουν πως αυτή η υπεραπόδοση έχει περιθώριο επέκτασης.

Οι Alibaba, Tencent, Xiaomi, BYD Co, Semiconductor Manufacturing International Corp, JD.com Inc, και NetEase Inc, οι επτά εταιρείες «βαρέων βαρών» της τεχνολογίας της Κίνας τις οποίες η Societe Generale έχει βαφτίσει «7 Τιτάνες», έχουν κερδίσει περισσότερο από 40% φέτος. Αυτό συγκρίνεται με μια πτώση περίπου 10% του δείκτη των μετοχών των Magnificent Seven, του οποίου η ύφεση έχει επίσης ωθήσει τον δείκτη Nasdaq 100 στο χείλος της διόρθωσης.

Πρόκειται για μία απότομη ανατροπή που λίγοι στη Wall Street είχαν προβλέψει. Νωρίτερα το 2025, ο δείκτης Nasdaq είχε σημειώσει ένα ακόμη ρεκόρ, ενώ οι κινεζικές μετοχές εξακολουθούσαν να δυσκολεύονται από χρόνια ρυθμιστικής καταστολής και μια χλιαρή ανάκαμψη της κατανάλωσης. Ωστόσο, σχεδόν εν μία νυκτί, το DeepSeek ανέτρεψε την αντίληψη ότι θα χρειαστούν χρόνια για να φτάσει η Κίνα στο επίπεδο της υπεροχής της αμερικανικής τεχνητής νοημοσύνης, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Το συγκεκριμένο ράλι έλαβε άλλη μια ώθηση αυτή την εβδομάδα μετά το σχέδιο του Πεκίνου να ενισχύσει την υποστήριξη για εταιρείες τεχνολογίας και μια σειρά από νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης από εταιρείες όπως η Alibaba.

«Η επιτυχία του DeepSeek, ακολουθούμενη από μια σειρά μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης από την Κίνα, υπενθύμισε στον κόσμο ότι η ικανότητα καινοτομίας της Κίνας δεν πρέπει να υποτιμάται παρά τους περιορισμούς στις εξαγωγές chip από τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Charu Chanana, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στη Saxo Markets.

Την ίδια στιγμή οι αμερικανικές μετοχές τα βρίσκουν δύσκολα. Η αντίληψη ότι το ράλι των αμερικανικών μετοχών θα είναι ασταμάτητο, ως μέρος του MAGA αφηγήματος, κλονίζεται καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ταράξει την παγκόσμια εμπορική τάξη και εκνευρίζει τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές με μια σειρά από δασμούς.

Η Nvidia μπορεί να υπερηφανεύεται ότι η μετοχή καταγράφει κέρδη 36,5% σε διάστημα ενός έτους, ωστόσο από τις αρχές του 2025 υποχωρεί πάνω από 13,5%, με τους επενδυτές να αμφισβητούν την εγκυρότητα των υψηλών αποτιμήσεων των Magnificent Seven αλλά και άλλων εταιρειών τεχνολογίας που καταπιάνονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τους ημιαγωγούς.