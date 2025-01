Σούπερ μάρκετ: Στα νησιά μεταφέρεται η… μητέρα των μαχών με το βλέμμα στον τουρισμό

Ακόμη μεγαλύτερη δυναμική αποκτούν τα σχέδια των σούπερ μάρκετ για επέκταση του δικτύου καταστημάτων τους στους νησιωτικούς προορισμούς με «σύμμαχο» την άνοδο του τουριστικού βλέμματος. Ποια νησιά βρίσκονται στο ραντάρ.

Με γοργούς ρυθμούς μεν, μεθοδικά βήματα δε, συνεχίζει ο κλάδος του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων τις διεργασίες επέκτασης του δικτύου του στη νησιωτική χώρα, με απόλυτο «σύμμαχο» την εκρηκτική άνοδο του τουρισμού στους πλέον δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς τα τελευταία χρόνια.

Μετά τις επιδόσεις ρεκόρ του 2024, το 2025 έχει μπει με τους πλέον θετικούς οιωνούς για τον ελληνικό τουρισμό, με τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ να ετοιμάζονται αφενός να δρέψουν τα οφέλη από μια χειμερινή περίοδο με προοπτικές και αφετέρου να «χτίσουν» από τώρα ένα ακόμη πιο ισχυρό δίκτυο στα ελληνικά νησιά, ποντάροντας σε μια ακόμη καλύτερη θερινή σεζόν. Τα τελευταία, δε, χρόνια, τα ελληνικά νησιά «σφύζουν» από κόσμο, στέλνοντας ισχυρό σήμα για σημαντική αύξηση της κατανάλωσης.

Σκλαβενίτης

«Πλώρη» για να ενισχύσει έτι περαιτέρω την παρουσία του στη νησιωτική χώρα έχει βάλει ο όμιλος Σκλαβενίτης. Όπως έγινε γνωστό στα μέσα της εβδομάδας, ο leader του οργανωμένου λιανεμπορίου με κύκλο εργασιών που ξεπερνάει τα 5 δισ. ευρώ, άνοιξε ένα νέο κατάστημα στην Πάτμο, το πρώτο στο νησί. Το κατάστημα βρίσκεται στην περιοχή Σκάλα, στη συνοικία Κονσολάτο, διαθέτει εκθεσιακούς χώρους συνολικής έκτασης 430 τ.μ. και απασχολεί 20 εργαζόμενους.

Το κατάστημα στην Πάτμο έρχεται λίγους μήνες μετά την απόφαση του ομίλου Σκλαβενίτης να διευρύνει την παρουσία του στη Ρόδο, προκειμένου να είναι σε θέση να καλύψει ακόμη πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες των καταναλωτών στα Δωδεκάνησα. Η Σκλαβενίτης λειτουργούσε τέσσερα καταστήματα στο νησί των Ιπποτών, ενώ στις αρχές του περασμένου Ιουλίου άνοιξε ακόμη δύο - ένα στον οικισμό Κολύμπια και ένα στην Κάλαθο - αυξάνοντας σε έξι καταστήματα συνολικά το δίκτυό της στη ροδιακή αγορά. Τα δύο νέα καταστήματα προήλθαν από συμφωνία του ομίλου Σκλαβενίτης με την τοπική αλυσίδα σούπερ μάρκετ «Φλεβάρης», η οποία προχώρησε σε οριστική διακοπή της λειτουργίας της τον Μάιο του 2024. Ωστόσο, όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, δεν ήταν μια ακόμη εξαγορά από την πλευρά της Σκλαβενίτης αλλά συμφωνία μίσθωσης των ακινήτων της Φλεβάρης.

Εκτός από τη Ρόδο και πλέον και την Πάτμο, η Σκλαβενίτης διατηρεί και ένα ακόμη κατάστημα στα Δωδεκάνησα και δη στην Κω, στη θέση Μαρμαρωτό.

Στο μεταξύ, η… κάθοδος στην Κρήτη το 2014, μέσω της εξαγοράς τότε του 60% της αλυσίδας Χαλκιαδάκης, είναι ένα στοίχημα που έχει από καιρό κερδηθεί για τον όμιλο Σκλαβενίτης.

ΑΒ Βασιλόπουλος

Στην ισχυροποίηση της παρουσίας της στην Κρήτη, προσβλέπει τα επόμενα χρόνια και η ΑΒ Βασιλόπουλος, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού της, με στόχο την ενδυνάμωση της θέσης της στον εγχώριο χάρτη του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων.

Στην Κρήτη η αλυσίδα διαθέτει ένα δίκτυο 15 καταστημάτων, 12 εταιρικών και τριών που λειτουργούν με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchise), με την κρητική αγορά να συνεισφέρει περί το 10% επί του συνόλου του κύκλου εργασιών της ΑΒ Βασιλόπουλος.

Όπως αποκάλυψε πριν από μερικούς μήνες ο brand president της αλυσίδας, Νίκος Λαβίδας στο πλαίσιο δημοσιογραφικής αποστολής στην Κρήτη, η ΑΒ Βασιλόπουλος στοχεύει σε δυναμική επέκταση του δικτύου καταστημάτων της στο νησί τα επόμενα χρόνια - με ένα όραμα για τη δημιουργία ακόμη και 30 καταστημάτων - καθώς παρά την όξυνση του ανταγωνισμού, η δυναμική της κρητικής αγοράς είναι μεγάλη. Η επέκταση σχεδιάζεται γίνει με καταστήματα franchise, κυρίως στις πόλεις του νησιού, αλλά και όπου αλλού θα παρουσιάζονται τυχόν ευκαιρίες.

Προς αυτή την κατεύθυνση, τον Απρίλιο του 2024 άνοιξε νέο κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος στην Κρήτη και δη στη Χερσόνησο του νομού Ηρακλείου. Πρόκειται για ένα εταιρικό, διώροφο κατάστημα που λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο λόγω της σημαντικής τουριστικής του θέσης, εκτείνεται σε 1.100 τμ και απασχολεί 24 άτομα προσωπικό. Σημαντική δε ιδιαιτερότητά του είναι η ποικιλία των τοπικών προϊόντων που διαθέτει στα ράφια του. Το κατάστημα συνεργάζεται με περίπου 65 τοπικούς προμηθευτές, φιλοξενώντας περίπου 355 κρητικής προέλευσης προϊόντα σε ένα σύνολο 13.000 περίπου κωδικών. Μάλιστα για την ανάδειξή τους, υπάρχει ειδική ευκρινής σήμανση, η οποία ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για την κρητική προέλευση των προϊόντων, ενώ απώτερος στόχος της αλυσίδας είναι το «πάντρεμα» της τοπικότητας με τις εβδομαδιαίες προσφορές που διαθέτει.

Ακολούθησε, επίσης, τον Αύγουστο του 2024 η λειτουργία ενός νέου καταστήματος ΑΒ Βασιλόπουλος στην Πάρο. Το κατάστημα βρίσκεται στην περιοχή Άνω Παρασπόρος – Κουκουμαυλές, ενώ για τους επισκέπτες διατίθενται 27 θέσεις στάθμευσης και πέντε ταμεία συνολικά, με τα τρία εξ αυτών να είναι self-check out, για ακόμη πιο άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση.

Lidl Ελλάς

H Lidl Ελλάς που φιγουράρει στη δεύτερη θέση στον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, επιχειρεί να αυξήσει το αποτύπωμά της στη νησιωτική Ελλάδα.

Όπως αποκάλυψε τον περασμένο Νοέμβριο στους δημοσιογράφους ο CEO και πρόεδρος της διοίκησης, Martin Brandenburger, η Lidl Ελλάς δρομολογεί ένα επενδυτικό πλάνο ύψους 100 εκατ. ευρώ στη διετία 2024-2025, βασικός πυλώνας του οποίου είναι η επέκταση του δικτύου της, με έμφαση τα επόμενα χρόνια στην Αττική και τη νησιωτική χώρα.

METRO AEBE

Όπως έχει γράψει από καιρό το insider.gr , την είσοδό της στην κρητική αγορά δρομολογούν τα My market και δη ο βραχίονας της λιανικής του ομίλου METRO AEBE. Το κατάστημα My market θα λειτουργήσει στο Ηράκλειο, σε μια επένδυση ιδιαίτερης σημασίας, δεδομένου ότι αυτό θα είναι το πρώτο κατάστημα My market στην Κρήτη, αφού μέχρι τώρα ο όμιλος έχει παρουσία στο νησί μόνο μέσω τριών METRO Cash & Carry σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Παράλληλα, ο όμιλος «σκανάρει» και άλλες τουριστικές περιοχές, όπως τα νησιά του Αιγαίου.

Δ. Μασούτης

Στις αρχές του 2022 η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα Μασούτης προχώρησε σε μια κίνηση ματ, ανακοινώνοντας τη στρατηγική της συνεργασία με τη συνεταιριστική αλυσίδα ΣΥΝΚΑ, με παρουσία σε Κρήτη, Αιγαίο και Κέρκυρα. Μέσω της εν λόγω εξαγοράς, η αλυσίδα εξασφάλισε ένα σημαντικό «εισιτήριο» εισόδου στην κρητική αγορά, καθώς και σε αρκετά νησιά της χώρας.

Ταυτόχρονα, τον Απρίλιο του 2024 εγκαινίασε το πιο μεγάλο κατάστημα που διαθέτει στην Κέρκυρα, το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως, ενώ επόμενος σταθμός της επέκτασης της Μασούτης στα νησιά του Ιονίου είναι η Λευκάδα. Άνοιγμα όμως έκανε και στην υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα, αποκτώντας τον έλεγχο των καταστημάτων χονδρικής και λιανικής πώλησης της Αφοί Ιωάννου Δεναξά ΕΠΕ σε Σαντορίνη, Μύκονο και Αττική.

ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός

Τον περασμένο Δεκέμβριο, λίγο πριν την εκπνοή του 2024, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του νέου της καταστήματος στη Λευκάδα, ενώ προηγήθηκαν μέσα στο καλοκαίρι νέα καταστήματα της αλυσίδας σε Κύθνο, Μύκονο, Κάρπαθο.

H αλυσίδα, δε, πάτησε το… πόδι της στην Κρήτη τον Οκτώβριο του 2022, ανακοινώνοντας την εξαγορά της κρητικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Μαθιουδάκης, μέσω της οποίας απέκτησε 17 καταστήματα σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο.