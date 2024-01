Κάθοδο στην Κρήτη ετοιμάζουν τα My Market

Έως το τέλος του 2024 αναμένεται να ανοίξει το πρώτο εταιρικό κατάστημα My market στην Κρήτη. Βασική προτεραιότητα για τον όμιλο Metro η επέκταση του δικτύου. Εντός του έτους και τα πρώτα My Μarket Local στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά τα σχέδια της αλυσίδας για τη νέα χρονιά.

«Εισιτήριο» εισόδου στην κρητική αγορά έχουν εξασφαλίσει για εφέτος τα My market, καθώς ο όμιλος ΜETRO ΑΕΒΕ ξεδιπλώνει τα φιλόδοξα επενδυτικά του σχέδια για το 2024.

Έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο της στρατηγικής του τη δυναμική επέκταση του δικτύου του, ο όμιλος που λειτουργεί τα My Market στη λιανική και τα METRO Cash & Carry στη χονδρική ετοιμάζεται να… κατηφορίσει για την Κρήτη. Κατά τις πληροφορίες, το κατάστημα My market αναμένεται να λειτουργήσει στο Ηράκλειο και αναμένεται να ανοίξει έως τα τέλη του 2024. Η επένδυση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι αυτό θα είναι το πρώτο κατάστημα My market στην Κρήτη, αφού μέχρι τώρα ο όμιλος έχει παρουσία στο νησί μόνο μέσω των METRO Cash & Carry.

Πάνε… Θεσσαλονίκη τα My Μarket Local

Την ίδια στιγμή, ανεβάζουν «στροφές» τα σχέδια της ΜETRO ΑΕΒΕ για την ανάπτυξη των καταστημάτων γειτονιάς - γνωστών και ως convenience stores - καθώς ο όμιλος συνεχίζει να αφουγκράζεται τις ανάγκες της νέας εποχής. Όπως έχει δηλώσει πολλές φορές ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METRO ΑΕΒΕ, Αριστοτέλης Παντελιάδης, η ανάπτυξη του δικτύου των My Market παραμένει βασική προτεραιότητα. Η ανάπτυξη θα επιτευχθεί κυρίως μέσω της μεθόδου της δικαιόχρησης (franchise) των My Μarket Local, ενός μοντέλου καταστημάτων μικρής έκτασης - έως 200 τμ - τα οποία εξυπηρετούν τις αρχές της εγγύτητας και της τοπικότητας.

Το πρώτο My Μarket Local λειτούργησε πιλοτικά το 2021 στην Κυψέλη, ενώ ακολούθησε η ουσιαστική ανάπτυξη του εγχειρήματος το 2022. Ο σχεδιασμός του 2024 προβλέπει τα καταστήματα My Μarket Local να βγουν εκτός Αττικής, «παίρνοντας τον δρόμο» αρχικά για τη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται εδώ πως στόχος του ομίλου είναι μέχρι τα τέλη του 2025 να λειτουργήσουν περί τα 75-80 My Μarket Local σε όλη την επικράτεια.

Το επενδυτικό πλάνο του ομίλου όμως δεν σταματάει εδώ. Τον περασμένο Μάιο η METRO ΑΕΒΕ υλοποίησε ακόμα ένα σημαντικό βήμα επέκτασης της δραστηριότητάς της στη Βόρεια Ελλάδα, εγκαινιάζοντας το ανακαινισμένο και πλήρως εκσυγχρονισμένο Κέντρο Διανομής Βορείου Ελλάδος στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης, με την συνολική επένδυση της εταιρείας να ανέρχεται στα 24 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση των απαιτητικών εργασιών που ξεκίνησαν το 2021, η έκταση του Κέντρου Διανομής διπλασιάστηκε και έφτασε τα 45.000 τ.μ., ενώ η δυναμική του είναι ικανή να καλύψει τον εφοδιασμό 120 καταστημάτων των δικτύων My market και METRO Cash & Carry της Κεντρικής, Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας.

Να σημειωθεί εδώ ότι το αναπτυξιακό πλάνο της METRO ΑΕΒΕ για την τριετία 2023-2025 περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 280 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων προβλέπεται και η δημιουργία ενός κέντρου logistics στον Ασπρόπυργο.

Στο ίδιο πλαίσιο, η METRO στοχεύει στην ενεργειακή ουδετερότητα των εγκαταστάσεων της, βάζοντας σε εξέλιξη το μεγαλύτερο στον κλάδο πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών, ενώ την ίδια ώρα, προτεραιότητα για τον όμιλο αποτελεί και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Σύμφωνα δε με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου, το 2022 αποτέλεσε έτος ορόσημο, αφού οι πωλήσεις «έσπασαν το φράγμα» των 1,5 δισ. ευρώ για πρώτη φορά, αγγίζοντας τα 1,501 δισ. ευρώ και καταγράφοντας αύξηση 9%. Τα EBITDA ανήλθαν σε 60,5 εκατ. ευρώ έναντι 53,4 εκατ. ευρώ το 2021, σημειώνοντας αύξηση 13,3%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 28,4 εκατ. ευρώ έναντι 22,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, με αύξηση 26,8%.

Επιπλέον 14 εκατ. ευρώ σε αυξήσεις μισθών και παροχές στους εργαζομένους της

Στο μεταξύ, όπως είχε προαναγγείλει, από 01/01/2024 η METRO προχώρησε σε αυξήσεις μισθών διαμορφώνοντας τις κατώτατες, μεικτές, συνολικές αποδοχές στα 900 ευρώ, για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Έτσι, οι μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνονται κατά 15,4% υψηλότερες από τον κατώτατο θεσμοθετημένο μισθό. Παράλληλα αυξάνονται επιδόματα που αφορούν σε συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης και ειδικότητες στο δίκτυο καταστημάτων και στα κέντρα διανομής, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο ακόμη περισσότερο το εισόδημα των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, τα σταθερά επιδόματα επηρεάζουν το 76% του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, ενώ το 66% του συνόλου δύναται να λαμβάνει έκτακτο bonus, βάση επίτευξης στόχων.

Επιπλέον, ανανεώνεται για άλλον ένα χρόνο η έκτακτη παροχή που δόθηκε και την προηγούμενη χρονιά και αφορά σε «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Περιεχομένου Κατοικιών σε κίνδυνο», ετήσιας διάρκειας, με κάλυψη έως 3.000 ευρώ, με στόχο την προστασία της περιουσίας σε περίπτωση κλοπής ή φυσικών καταστροφών, για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας.

Το ποσό των συνολικών αυξήσεων και πρόσθετων παροχών της εταιρείας προς τους ανθρώπους της θα ξεπεράσει για το 2024 τα 14 εκατ. ευρώ.