Φινλανδός πρωθυπουργός: Ας το επαναλάβουμε άλλη μία φορά: Η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για να συμμετάσχει μαζί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους άλλους ευρωπαίους ηγέτες στις συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ας το επαναλάβουμε άλλη μία φορά: η Ρωσία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Πέτερι Ορπο διευκρινίζοντας ότι τα σημαντικότερα θέματα που θα συζητηθούν στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ευρωπαίους ηγέτες είναι η κατάπαυση του πυρός και οι εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ