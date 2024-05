Στο 9% το IRR των ΑΠΕ που προβλέπει η συμφωνία με τη Mytilineos, για 90 φωτοβολταϊκά σε Ιταλία, Βουλγαρία, Κροατία, Ρουμανία. Οι όροι του deal. Στόχος να φτάσει στο 10% η επαναγορά μετοχών, από 5,6% που είναι σήμερα, με σκοπό την ακύρωση του 1/3 για την αύξηση της αξίας της μετοχής και την αξιοποίηση του 1/3 σε πιθανές εξαγορές.

«Σάρκα και οστά» παίρνει το σχέδιο της ΔΕΗ για τη δημιουργία ενός «ενεργειακού διαδρόμου» στη νοτιοανατολική Ευρώπη, με την ανάπτυξη ενός γεωγραφικά διεσπαρμένου ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες αγορές της περιοχής. Όπως αναφέρθηκε στο χθεσινό conference call από τη διοίκηση της επιχείρησης, με αντικείμενο τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου, προς αυτή την κατεύθυνση η επιχείρηση έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό pipeline έργων ΑΠΕ, η συνολική ισχύς του οποίου ανέρχεται σε 20 GW.

Στο conference call συμμετείχαν 80 περίπου αναλυτές. Το χαρτοφυλάκιο αυτό επιμερίζεται σε έργα 11,3 GW τα οποία αναπτύσσονται αποκλειστικά από τη ΔΕΗ (είτε στη χώρα μας είτε στη Ρουμανία κυρίως μέσω της PPC Romania) και σε 8,9 GW τα οποία «ωριμάζουν» μέσω των συμπράξεων της ΔΕΗ με άλλες εταιρείες (Intrakat, Motor Oil, RWE). Οι μονάδες που θα υλοποιηθούν από αυτή τη «δεξαμενή», θα προστεθούν στα 9 GW θερμοηλεκτρικών σταθμών, υδροηλεκτρικών και ΑΠΕ της ΔΕΗ, που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία στη χώρα μας, και στα 700 MW ΑΠΕ που παράγουν ήδη στη Ρουμανία.

Στα 8,9 GW περιλαμβάνονται και τα 90 φωτοβολταϊκά σε Ιταλία, Βουλγαρία, Κροατία, Ρουμανία, τα οποία περιλαμβάνονται στο πρόσφατο deal της ΔΕΗ με τη Mytilineos. Απαντώντας σε ερωτήσεις αναλυτών για τη συγκεκριμένη συμφωνία, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, σημείωσε πως το IRR των συγκεκριμένων φωτοβολταϊκών κινείται στο 9%, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι πρόσθετες υπεραξίες που θα δημιουργηθούν από την ένταξή τους στο καθετοποιημένο μοντέλο λειτουργίας της επιχείρησης.

Η επέκταση σε Ιταλία – Κροατία

Αξίζει να σημειωθεί ότι το deal με τη Mytilineos προβλέπει την εξαγορά κάθε επιμέρους cluster από τα 90 φωτοβολταϊκά, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Εκτός από το να υλοποιηθεί το cluster και να συνδεθεί στο δίκτυο, προϋπόθεση αποτελούν και τα τρέχοντα επίπεδα της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο conference call, ο κ. Στάσσης έκανε ιδιαίτερα αναφορά στα έργα του deal που προορίζονται για την Ιταλία (ισχύος 500 MW), και με τα οποία πραγματοποιεί «είσοδο» στη γειτονική χώρα, καθώς πρόκειται για μία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με υψηλές χονδρεμπορικές τιμές. Για τον ίδιο λόγο «κλειδί» αποτελούν και τα φωτοβολταϊκά στην Κροατία (επίσης 500 MW), που κι αυτό περιλαμβάνονται στη συμφωνία, αφού πρόκειται για χώρα από την οποία γίνονται συστηματικά εισαγωγές στην Ιταλία.

Εκτός συνόρων, όπως είναι φυσικό, η μεγαλύτερη «δεξαμενή» έργων προς ωρίμανση βρίσκεται στη Ρουμανία – με δεδομένη την παρουσία της στη χώρα, μέσω της PPC Romania. Στο pipeline βρίσκονται έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 6 GW, από τα οποία 5,3 GW είναι μονάδες προς ίδια ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, η ΔΕΗ έχει εξασφαλίσει τη σημαντική ενίσχυση του «πράσινου» χαρτοφυλακίου της και στην Ελλάδα, με 12,7 GW έργα στο pipeline, εκ των οποίων τα 6 GW είναι έργα που ωριμάζει η ίδια και 6,7 GW μέσω συνεργασιών.

Συνέργειες

Όπως έχει διευκρινίσει στο παρελθόν η διοίκηση της ΔΕΗ, η εταιρεία είναι net-buyer - δηλαδή οι ανάγκες της σε ηλεκτρική ενέργεια, για την προμήθεια ρεύματος στους πελάτες της, είναι μεγαλύτερες από την παραγωγή της. Επομένως, καθώς ένα μέρος της διαφοράς το καλύπτει παραδοσιακά και με εισαγωγές, η δημιουργία αυτού του «ενεργειακού διαδρόμου» θα της επιτρέψει μέρος των εισαγωγών να καλύπτεται από «πράσινο» δυναμικό που η ίδια κατέχει εκτός συνόρων.

Την ίδια στιγμή, η γεωγραφική διασπορά των έργων ΑΠΕ διασφαλίζει την εκμετάλλευση των εμπορικών ευκαιριών που δημιουργούνται κάθε φορά σε κάποια από τις αγορές που έχει παρουσία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για συνέργειες σε επίπεδο Ομίλου. Παράλληλα, αμβλύνει τον κίνδυνο που προκαλεί η εξάρτηση της παραγωγής των ΑΠΕ από τις καιρικές συνθήκες, με την εγκατάστασή τους σε μία ευρύτερη γεωγραφική ζώνη.

Σε κάθε περίπτωση, όπως ειπώθηκε και χθες στο conference call, η νοτιοανατολική Ευρώπη ευνοεί από την άποψη των κλιματικών συνθηκών την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων, τα οποία για αυτό τον λόγο υπερέχουν στο προς ωρίμανση χαρτοφυλάκιο. Ωστόσο, θα καταβληθεί προσπάθεια για περαιτέρω διαφοροποίηση του portfolio, με τη διεύρυνση των έργων αιολικής τεχνολογίας.

Στην αγορά των data center

Ο κ. Στάσσης τόνισε επίσης στο conference call πως πρόθεση είναι να υπάρξει και δεύτερο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών μετά τη λήξη του υφιστάμενου, το οποίο ολοκληρώνεται τον Αύγουστο. Με το υφιστάμενο πρόγραμμα οι ίδιες μετοχές κινούνται στο 5,6%, με σκοπό με το νέο πρόγραμμα να αυξηθούν στο 10%.

Η γενική κατεύθυνση της διοίκησης είναι περίπου το 1/3 να αξιοποιηθεί σε δυνητικές εξαγορές, ενώ άλλο 1/3 να ακυρωθεί, για αύξηση της αξίας της μετοχής. Επίσης, το υπόλοιποι 1/3 θα αξιοποιηθεί για αμοιβές στελεχών.

Όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες, σημειώθηκε πως η ανάπτυξη του Fiber to the home προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, καλύπτοντας 185.000 σπίτια στην Αττική στο τέλος Μαρτίου 2024. Επίσης, αναφέρθηκε πως η ΔΕΗ μπαίνει στην αγορά των data center και των υποδομών AI (Artificial Intelligence). Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάζει ένα πρώτο data center 25 MW, όπως επίσης και την παροχή υπηρεσιών «ΑΙ as a service».