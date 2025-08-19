Οι έξι πόλεμοι που «έληξε» ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει αυτές τις ημέρες ότι κατάφερε μέσα σε λίγες εβδομάδες να τελειώσει 6 πολέμους, αλλά αυτός της Ουκρανίας αποδείχτηκε πιο περίπλοκος. Έχει βάση αυτό που λέει;

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε αμέτρητες φορές αυτές τις ημέρες ότι έχει καταφέρει να σταματήσει έξι (6) πολέμους (έναν κάθε μήνα, ανά μέσο όρο όπως λέει) και μάλιστα χωρίς καν να χρειαστεί προηγουμένως να γίνει κουβέντα για «κατάπαυση του πυρός». Είναι μια αφήγηση που σχετίζεται με την δεδηλωμένη επιθυμία του να περάσει στην ιστορία ως «Ο Προέδρος της Ειρήνης», ενώ έχουν διαρρεύσει πληροφορίες που τον θέλουν να ασκεί παρασκηνιακά πιέσεις για να προταθεί για βραβείο Νομπέλ Ειρήνης. Βεβαίως οι δύο αιματηροί πόλεμοι σε Ουκρανία και Γάζα συνεχίζονται, αλλά ο ισχυρισμός του είναι έτσι κι αλλιώς τραβηγμένος από τα μαλλιά. Ας δούμε ποιους πολέμους εννοεί και πόσο στέκει η δήλωσή του.

Ιράν-Ισραήλ

Στις 24 Ιουνίου Ισραήλ και Ιράν συμφώνησαν να τερματίσουν τις μεταξύ τους εχθροπραξίες, που έμοιαζαν κάποια στιγμή να παίρνουν απειλητικές διαστάσεις, μετά τον βομβαρδισμό της Τεχεράνης 11 μέρες νωρίτερα. Πράγματι, Κατάρ και ΗΠΑ είχαν ένα διαμεσολαβητικό ρόλο, αλλά προφανώς αποφασιστική ήταν η αμερικανική επιδρομή εναντίον στόχων του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, που δεν μπορούσε να τα βάλει με την υπερδύναμη και απάντησε με ένα συμβολικό χτύπημα για το οποίο είχε κιόλας προειδοποιήσει. Η όποια επιτυχία του Τραμπ, εκτιμούν οι ειδικοί, δεν ήταν πάντως αποτέλεσμα των διαπραγματευτικών του ικανοτήτων.

Ινδία-Πακιστάν

Οι δύο πυρηνικές δυνάμεις αντάλλαξαν πυραύλους τον περασμένο Μάιο με αφορμή και πάλι την περιοχή του Κασμίρ, για την οποία έχουν συγκρουστεί συχνά από το 1947. Συμφώνησαν κατάπαυση του πυρός τελικά στις 10 Μαϊου και ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτό έγινε μετά από δικές του μακρές, ολονύχτιες συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν. Η ινδική πλευρά αρνείται πάντως κατηγορηματικά οποιαδήποτε διαμεσολάβηση τρίτου και μιλά για συμφωνία, που επιτεύχθηκε μεταξύ των στρατιωτικών ηγεσιών των δύο χωρών.

Ρουάντα-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Στις 27 Ιουνίου στον Λευκό Οίκο σε μια πανηγυρική τελετή οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές υπέγραψαν συμφωνία για να σταματήσουν μια σύγκρουση που κρατούσε δεκαετίες και υπολογίζεται ότι έχει έναν απολογισμό συνολικά 6 εκατομμυρίων θανάτων. Είχαν προηγηθεί συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός το 2024 που τελικά κατέρρευσαν. Ο Τραμπ μετέτρεψε το συμβάν σε φιέστα, αλλά πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι η συμφωνία ήταν απλώς αποτέλεσμα κόπωσης των αντιμαχόμενων μερών, που ήδη είχαν ξεκινήσει διαβουλεύσεις πριν εμπλακεί ως ενδιάμεσος ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αίγυπτος-Αιθιοπία

Οι δύο χώρες βρίσκονται σε αντιπαράθεση εξαιτίας του σχεδίου για το μεγάλο φράγμα της Αιθιοπίας στον ποταμό Νείλο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα και η Αίγυπτος φοβάται ότι θα επηρεάσει δραματικά τη ροή στο έδαφός της. Ο Τραμπ είχε αποτυχημένα προσπαθήσει να μεσολαβήσει μεταξύ των δύο χωρών κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας. Τώρα δεν έχει αποτρέψει κανέναν πόλεμο, αλλά ουσιαστικά έχει εκφραστεί υπέρ της «συμμάχου» Αιγύπτου, κατηγορώντας μάλιστα την Αιθιοπία ότι δεν υιοθέτησε την συμφωνία που ο ίδιος είχε επεξεργαστεί.

Καμπότζη-Ταϊλάνδη

Στις 24 Ιουλίου οι δύο χώρες ήρθαν σε σύγκρουση στις συνοριακές τους περιοχές με αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και τον εκτοπισμό πάνω από 300.000. Δύο ημέρες αργότερα ο Τραμπ δήλωσε ότι επικοινωνεί και με τις δύο πλευρές, απειλώντας με διακοπή των εμπορικών σχέσεων σε περίπτωση που δεν σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Στις 28 Ιουλίου ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός, η οποία πάντως χαρακτηρίζεται από τους εκεί παρατηρητές ως εξαιρετικά εύθραυστη.

Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν

Οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνία ειρήνης στις αρχές Αυγούστου στον Λευκό Οίκο και ο Τραμπ δήλωσε ότι θα είναι πλέον «αιώνια φίλες». Αυτή η εκτίμηση αμφισβητείται, αλλά δεν εμπόδισε τον Αζέρο πρέσβη στη Βρετανία να δηλώσει ότι το βραβείο Νομπέλ αξίζει στον Αμερικανό πρόεδρο. Η διαμάχη των δύο χωρών κρατά από την εποχή της κατάρρευσης της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αλλά στην παρούσα φάση δεν υπήρχε κάποιο «ενεργό μέτωπο» σύγκρουσης.

Σερβία-Κόσοβο

Στις 27 Ιουνίου ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι απέτρεψε έναν πόλεμο μεταξύ της Σερβίας και της κυβέρνησης των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου που ήταν έτοιμος να ξεκινήσει, απειλώντας τη σερβική πλευρά με εμπορικές κυρώσεις. Κάτι ανάλογο ισχυρίστηκε και σε κατοπινή συνάντησή του με την πρόεδρο Οσμάνι. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς που αντιμετωπίζει τεράστια εσωτερικά προβλήματα δήλωσε ότι «δεν έχουμε στείλει κανέναν στρατιώτη, δεν έχουμε μετακινήσει κανένα μηχανολογικό εξοπλισμό, ούτε καν μας περνάει από το μυαλό ότι δήθεν προετοιμαζόμαστε για συγκρούσεις». Σίγουρα στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρξε κάποιος πόλεμος που σταμάτησε. Αυτό θα ήταν το έβδομο επίτευγμα του «πλανητάρχη».

Πηγή: DW