Πόλεμος ή ειρήνη στην Ουκρανία; To αποτέλεσμα αφήνει αδιάφορη την αγορά πετρελαίου

Η διπλωματία υψηλού ρίσκου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία είναι απίθανο να ταρακουνήσει τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, αναφέρει χαρακτηριστικά το Reuters.

Από την έναρξη της εισβολής της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία έχει αντιμετωπίσει πολλαπλούς γύρους δυτικών κυρώσεων και περιορισμών, οι οποίοι έχουν προκαλέσει σοβαρά πλήγματα στην γιγαντιαία βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας, στερώντας από τη Μόσχα ζωτικά έσοδα και αναδιαμορφώνοντας τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Το ρωσικό φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει πλέον μόνο το 18% των ευρωπαϊκών εισαγωγών, από 45% το 2021, ενώ οι εισαγωγές πετρελαίου του μπλοκ από τη Ρωσία έχουν μειωθεί στο 3% από περίπου 30% κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να καταργήσει πλήρως την εξάρτησή της από τη τη ρωσική ενέργεια έως το 2027.

Εν τω μεταξύ, η Ινδία έχει αυξήσει το μερίδιό της σε ρωσικό αργό πετρέλαιο στο 38% των συνολικών εισαγωγών από 16% το 2021, σύμφωνα με την Kpler, ενώ Κίνα και Τουρκία έχουν επίσης αυξήσει σημαντικά τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αφήσει πάνω από ένα εκατομμύριο νεκρούς ή τραυματίες, επομένως η ολοκλήρωσή του θα ήταν ευπρόσδεκτη από πολλούς. Ωστόσο, οι αγορές ενέργειας δεν είναι πιθανό να καταγράψουν μεγάλη αντίδραση, εκτός εάν υπάρξει πλήρης κατάπαυση του πυρός μαζί με την άρση όλων των κυρώσεων των ΗΠΑ και της Ευρώπης.



Και αυτό φαντάζει απίθανο, όπως τονίζει το Reuters.



Σύμφωνα με τα υπάρχοντα και πιο πιθανά σενάρια, οι αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι απίθανο να κλονιστούν από τις επιπτώσεις είτε της απογοητευτικής συνόδου κορυφής της περασμένης Παρασκευής μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βάλντιμιρ Πούτιν, είτε της χθεσινής συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες τη Δευτέρα.



Η πλήρης ειρήνη στην Ουκρανία παραμένει εξαιρετικά απίθανη. Η φαινομενική υποστήριξη του Τραμπ για μια συνολική διευθέτηση, αντί για μια κατάπαυση του πυρός, έχει διευρύνει το χάσμα μεταξύ Αμερικής, Ουκρανίας και Ευρώπης. Ταυτόχρονα, η πρότασή του για εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ μετά τη διευθέτηση είναι πιθανό να αντιμετωπίσει αντίσταση από τη Μόσχα.

Με άλλα λόγια, μην στοιχηματίζετε σε μια πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Δύσης σύντομα, τονίζει η ανάλυση του Reuters. Ο Τραμπ μπορεί να πιέσει τον Ζελένσκι να αποδεχτεί μια προσωρινή ή μερική διακοπή των εχθροπραξιών. Αλλά ακόμη και τότε, η Ευρώπη είναι απίθανο να επαναλάβει τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας όσο ο Πούτιν παραμένει στην εξουσία. Πριν από το 2022, η Ευρώπη αντιπροσώπευε σχεδόν το ήμισυ των εξαγωγών πετρελαίου της Ρωσίας, ύψους 4,7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, και το 75% των εξαγωγών φυσικού αερίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να επιχειρήσει να χαλαρώσει ορισμένες κυρώσεις μονομερώς, αλλά αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο, συμπεριλαμβανομένων των Ρεπουμπλικανών, εκτός εάν επιτευχθεί μια ευρεία ειρηνευτική συμφωνία.



Tο πιο πιθανό σενάριο - η αποτυχία να υπάρξει μια συμφωνία - επίσης δεν θα πρέπει να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις αγορές ενέργειας. Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αυστηροποιήσουν τις κυρώσεις, ιδίως στοχεύοντας τους αγοραστές ρωσικής ενέργειας, όπως έχει ήδη απειλήσει ο Τραμπ.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα καθυστερήσει τις λεγόμενες «δευτερεύουσες κυρώσεις» κατά της Κίνας λόγω των συνομιλιών με τον Πούτιν, που τις χαρακτήρισε «επιτυχημένες».

Η Ινδία βέβαια αντιμετωπίζει ήδη δευτερογενείς δασμούς για τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία και ο νέος δασμός, που θα τεθεί σε ισχύ στις 27 Αυγούστου, θα αυξήσει τους συνολικούς δασμούς στις ινδικές εισαγωγές στο 50%.

Ωστόσο, παρόλο που οι Ινδοί αγοραστές φαίνεται ήδη να μειώνουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, ο αντίκτυπος στις παγκόσμιες προμήθειες ήταν ελάχιστος, καθώς η Κίνα έχει αυξήσει την εισροή ρωσικού αργού.

Η Κίνα τελικά έχει πολύ μεγαλύτερο ειδικό βάρος σε αυτή την ιστορία και είναι απίθανο να περιορίσει σημαντικά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, κυρίως επειδή θεωρεί τη σχέση της με τη Μόσχα στρατηγική.

Οι Κινέζοι και Ρώσοι παραγωγοί, διυλιστήρια και έμποροι πετρελαίου έχουν ήδη δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο δεξαμενόπλοιων και ασφαλιστών για να παρακάμψουν τις δυτικές κυρώσεις όχι μόνο κατά της Ρωσίας, αλλά και της Βενεζουέλας και του Ιράν.

Επιπλέον, οι δασμοί των ΗΠΑ σε κινεζικά προϊόντα ανέρχονται ήδη κατά μέσο όρο στο 55%. Πρόσθετοι δασμοί θα μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος για τους Αμερικανούς καταναλωτές και το Πεκίνο θα μπορούσε να προβεί σε αντίποινα, ενδεχομένως περιορίζοντας τις εξαγωγές σε σπάνιες γαίες ή άλλα κρίσιμα ορυκτά, κάτι που ο Τραμπ θέλει να το αποφύγει και το Πεκίνο το γνωρίζει πολύ καλά.

Εν ολίγοις, ο Τραμπ δεν φαίνεται να έχει διάθεση για κυρώσεις, και ακόμη και αν τις αυστηροποιούσε, αυτό πιθανότατα δεν θα επηρέαζε ουσιαστικά την ικανότητα της Κίνας να εισάγει πετρέλαιο.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι οι αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου φαίνεται να εισέρχονται σε μια περίοδο υπερπροσφοράς, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε πιθανή διαταραχή στις ρωσικές ποσότητες μπορεί εύκολα να αντισταθμιστεί.

Ο IEA αναμένει ότι η προσφορά πετρελαίου θα υπερβεί τη ζήτηση κατά 1,76 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε 2025 και κατά 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2026, λόγω της αυξανόμενης παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+ και την Αμερική.

Οι παγκόσμιες αγορές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) επεκτείνονται επίσης ραγδαία, με νέα προσφορά να έρχεται σε λειτουργία τα επόμενα χρόνια στις ΗΠΑ, το Κατάρ, τον Καναδά και αλλού. Η δυναμικότητα LNG προβλέπεται να αυξηθεί από 500 εκατομμύρια τόνους ετησίως το 2024 σε 800 mtpa έως το 2030, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Ενώ η εξωτερική πολιτική του Τραμπ παραμένει απρόβλεπτη, μερικά πράγματα φαίνονται σαφή. Δεν μπορεί, όπως ισχυρίστηκε κάποτε, να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία σε μια μέρα και αυτό που μπορεί να κάνει είναι απίθανο να έχει μεγάλο αντίκτυπο στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, καταλήγει το Reuters.