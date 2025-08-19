Η Μόσχα παρέδωσε τις σορούς 1.000 Ουκρανών στρατιωτών και παρέλαβε 19 σορούς δικών της στρατιωτών, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν σορούς στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο μια πηγή.

Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία, την οποία συγκάλεσε χθες ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα με ατζέντα την ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία, ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ευρωπαίους ηγέτες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ