Ειδήσεις | Ελλάδα

Ρεκόρ βροχής 197 ημερών στην Αθήνα - Σε ποια γειτονιά καταγράφηκε

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ρεκόρ βροχής 197 ημερών στην Αθήνα - Σε ποια γειτονιά καταγράφηκε
Βροχή άνω των 10 χιλιοστών στο κέντρο της Αθήνας (Γκάζι) εχει να καταγραφεί από τις 3 Φεβρουαρίου 2025.

Βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Τρίτη (19/08) στην ηπειρωτική χώρα, με τα σημαντικότερα ύψη βροχής να σημειώνονται στην Πελοπόννησο, τη Θράκη, την Ήπειρο, την Αττική, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Μάλιστα, στο κέντρο της Αθήνας καταγράφηκαν 15,8 χιλιοστά βροχής μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, ενώ σημαντικά ύψη βροχής παρατηρούμε σε κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα του νομού. Σημειώνεται ότι βροχή άνω των 10 χιλιοστών στο κέντρο της Αθήνας (Γκάζι) εχει να καταγραφεί από τις 3 Φεβρουαρίου 2025.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στην Αττική από τους 93 σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr στην ευρύτερη περιοχή.

βροχή Αθήνα

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τόσο κοστίζει το γιοτ του ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι που έφτασε στην Καλαμάτα

Ποιες εξαγγελίες μπαίνουν στο «καλάθι» της ΔΕΘ για τη στέγαση, τις συντάξεις και τις ασφαλιστικές εισφορές

IX: Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα για 350.000 οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ και τέλη κυκλοφορίας

tags:
Καιρός
Κακοκαιρία
Αττική
Αθήνα

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider