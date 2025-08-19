Η Ιαπωνία στρέφεται στα drone Bayraktar της Τουρκίας

Ο Υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας, Στρατηγός Νακατάνι, συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του, Γιασάρ Γκιουλέρ, στην Άγκυρα στις 19 Αυγούστου για να συζητήσουν την πιθανή επέκταση της αμυντικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αγοράς των τουρκικής κατασκευής drones Bayraktar.

Όπως αναφέρει το Reuters, o στρατηγός Νακατάνι είναι ο πρώτος Ιάπωνας υπουργός Άμυνας που πραγματοποιεί επίσημο ταξίδι στην Τουρκία, μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που επιθυμεί να επεκτείνει τους οικονομικούς και άλλους δεσμούς πέρα από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία και η Ιαπωνία είναι και οι δύο σύμμαχοι των ΗΠΑ.

Πριν από την επίσκεψη, διπλωματική πηγή στην Άγκυρα δήλωσε ότι οι υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών θα «συζητήσουν τρόπους επέκτασης της συνεργασίας τους στον αμυντικό εξοπλισμό και την τεχνολογία και θα ανταλλάξουν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις». Στόχος τους είναι επίσης να αυξήσουν τις επαφές μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, ανέφερε η πηγή.

Η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας έχει επεκταθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσοντας drones όπως το Bayraktar TB2, το οποίο έχει εξαχθεί και αναπτυχθεί σε πολλαπλές εμπόλεμες ζώνες. Αυτά τα drones, που χρησιμοποιούνται από την Ουκρανία εναντίον των ρωσικών δυνάμεων, έχουν προσελκύσει την προσοχή των μελών του ΝΑΤΟ και άλλων κρατών που αναζητούν αποδεδειγμένες λύσεις για τον σύγχρονο πόλεμο.

Ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον Νακατάνι ότι η Τουρκία επιθυμεί να αυξήσει την αμυντική βιομηχανία και τη στρατιωτική συνεργασία με την Ιαπωνία, ανέφερε το γραφείο του σε ανακοίνωσή του.

Η Τουρκία και η Ιαπωνία έχουν καταδικάσει και οι δύο την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, αν και η Άγκυρα έχει διατηρήσει εγκάρδιες σχέσεις με τη Μόσχα και δεν έχει ενταχθεί στις χώρες της Δύσης που έχουν προχωρήσει σε οικονομικές κυρώσεις εναντίον της.



Η επίσκεψη του Νακατάνι στην Τουρκία αποτελεί μέρος μιας περιφερειακής περιοδείας από τις 17 έως τις 22 Αυγούστου που περιλαμβάνει επίσης στάσεις στο Τζιμπουτί και την Ιορδανία.