Από την εποπτεία στην ανάπτυξη: Ο νέος ρόλος της ΕΕΕΠ στον τομέα των τυχερών παιγνίων

Από την εποπτεία στην ανάπτυξη – Η νέα στρατηγική κατεύθυνση της ΕΕΕΠ ως θεσμικός επιταχυντής στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών.

Η ΕΕΕΠ, πέρα από τον ρόλο της ως ρυθμιστικής αρχής, επιχειρεί τα τελευταία χρόνια μια πιο ενεργή εμπλοκή στο αναπτυξιακό σκέλος της αγοράς των τυχερών παιγνίων. Με στόχο τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τη στήριξη της ελληνικής παρουσίας στο διεθνές πεδίο, η νέα στρατηγική περιόδου 2023–2027 περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων που ξεπερνούν την εποπτεία και αγγίζουν την ουσία της επαγγελματικής εξέλιξης και επενδυτικής ώθησης.

Ήδη έχουν δρομολογηθεί και υλοποιούνται σημαντικές κοινωνικές παρεμβάσεις στον τομέα της πρόληψης και ευαισθητοποίησης, με δράσεις που αγγίζουν σχολεία, γονείς και ευάλωτους πληθυσμούς. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί ουσιαστικές πρωτοβουλίες κατά του παράνομου τζόγου, που αποτελεί διαχρονικά πληγή για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή.

Σε αυτά τα πεδία, η πρόοδος είναι σημαντική. Η νέα πρόκληση, όμως, βρίσκεται αλλού: στην επαγγελματική αναβάθμιση και στην οργανωμένη υποστήριξη της καινοτομίας.

Εκπαίδευση και πιστοποίηση: Η νέα αρχιτεκτονική επαγγελματισμού

Ένα από τα βασικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο κλάδος, είναι η έλλειψη δομών εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και επαγγελματικής αναγνώρισης. Όπως παρατηρείται, σήμερα οι «καταλληλότητες» για στελέχη σε κρίσιμες θέσεις βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε ποινικές διασταυρώσεις – μια πρακτική ξεπερασμένη και μη επαρκής για μια σύγχρονη αγορά με αυξανόμενες απαιτήσεις.

Η φιλοδοξία της ΕΕΕΠ είναι ξεκάθαρη: να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε η επαγγελματική πιστοποίηση στον χώρο των τυχερών παιγνίων να αποκτήσει ουσιαστικό, εκπαιδευτικό και διεθνώς αναγνωρισμένο περιεχόμενο. Για να επιτευχθεί αυτό, θα απαιτηθούν συνεργασίες με εθνικούς και διεθνείς φορείς εκπαίδευσης, με στόχο τα προσόντα των στελεχών να αποκτήσουν κύρος, αξιοπιστία και μεταφερσιμότητα.

Οι παρόχοι της αγοράς θα πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά, καθώς αυτοί γνωρίζουν καλύτερα τις ειδικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού τους. Το σχέδιο προβλέπει τη σύνδεση του ελληνικού μηχανισμού πιστοποιήσεων με αναγνωρισμένα προγράμματα του εξωτερικού, ώστε η ελληνική αγορά να συγκλίνει με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Στόχος είναι η δημιουργία καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας, με υψηλό επαγγελματικό κύρος και δυνατότητες εξέλιξης.

Gaming και Gambling: Η Ελλάδα ως hub καινοτομίας

Η νέα αναπτυξιακή κατεύθυνση της ΕΕΕΠ δεν σταματά στην κατάρτιση. Το σχέδιο προβλέπει τη στήριξη της τεχνολογικής εξειδίκευσης και της καινοτομίας, με σκοπό να γίνει η Ελλάδα ελκυστικός προορισμός για στελέχη υψηλής εξειδίκευσης στον χώρο του gaming και gambling.

Η συνεργασία με τον ΕΚΚΟΜΕΔ, αλλά και με φορείς έρευνας και επιχειρηματικότητας, στοχεύει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος που θα προσελκύσει μηχανικούς, data analysts, προγραμματιστές, UX designers και ειδικούς πληροφορικής – επαγγελματίες που αναζητούν ένα σταθερό και ανταγωνιστικό περιβάλλον για να αναπτυχθούν.

Με αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδομών, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και την παροχή κινήτρων, η ΕΕΕΠ θέλει να μετατρέψει την Ελλάδα σε έναν τεχνολογικό κόμβο στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών.

Στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων με διεθνή δράση

Ένα ακόμη λιγότερο προβεβλημένο – αλλά ιδιαίτερα σημαντικό – πεδίο παρέμβασης αφορά τις ελληνικές εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται επιτυχώς σε διεθνές επίπεδο στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Η Ελλάδα διαθέτει εταιρείες με τεχνογνωσία, υποδομές και εξαγώγιμες υπηρεσίες, που τη φέρνουν στον παγκόσμιο χάρτη του κλάδου.

Η στήριξη αυτών των εταιρειών από την ΕΕΕΠ – στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της – μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους, να προσελκύσει στρατηγικές συνεργασίες και να ενδυναμώσει τον θεσμικό ρόλο της χώρας σε ένα πεδίο που εξελίσσεται ραγδαία.