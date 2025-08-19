Μητσοτάκης στις τηλεδιασκέψεις Ευρωπαίων ηγετών για Ουκρανία: Ανάγκη για άμεση εκεχειρία

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για το απαραβίαστο των συνόρων.

Στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και στην τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων έγινε ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι θετικό ότι μετά τις χθεσινές συναντήσεις υπάρχει ορατότητα για τα επόμενα βήματα και για συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας με τον Πρόεδρο της Ρωσίας σύντομα.

Υπογράμμισε ακόμα την ανάγκη για άμεση εκεχειρία και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση των ΗΠΑ να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για το απαραβίαστο των συνόρων.

«Η Ουκρανία υπήρξε -και θα παραμείνει- στην κορυφή της ατζέντας των Ευρωπαίων ηγετών τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, καθώς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη. Ως πρώτο βήμα, η Ρωσία πρέπει να τερματίσει άμεσα τη βία» τόνισε νωρίτερα ο κ. Κόστα.

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε με ανάρτηση στο «Χ» ότι «συζητάμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις προσπάθειές μας για ειρήνη στην Ουκρανία. Στην Ουάσιγκτον, οι συνομιλίες προχώρησαν σχετικά με ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, τον τερματισμό της αιματοχυσίας, τις κυρώσεις και την επιστροφή των απαχθέντων παιδιών. Η στενή συνεργασία και το έργο μας συνεχίζονται».

Όπως ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ «μαζί με τις ΗΠΑ, η ΕΕ θα εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη που θα προστατεύει τόσο τα ουκρανικά όσο και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα ασφάλειας».