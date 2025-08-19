Πολιτική | Ελλάδα

Μητσοτάκης στις τηλεδιασκέψεις Ευρωπαίων ηγετών για Ουκρανία: Ανάγκη για άμεση εκεχειρία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μητσοτάκης στις τηλεδιασκέψεις Ευρωπαίων ηγετών για Ουκρανία: Ανάγκη για άμεση εκεχειρία
Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για το απαραβίαστο των συνόρων.

Στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και στην τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων έγινε ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι θετικό ότι μετά τις χθεσινές συναντήσεις υπάρχει ορατότητα για τα επόμενα βήματα και για συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας με τον Πρόεδρο της Ρωσίας σύντομα.

Υπογράμμισε ακόμα την ανάγκη για άμεση εκεχειρία και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση των ΗΠΑ να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για το απαραβίαστο των συνόρων.

«Η Ουκρανία υπήρξε -και θα παραμείνει- στην κορυφή της ατζέντας των Ευρωπαίων ηγετών τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, καθώς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη. Ως πρώτο βήμα, η Ρωσία πρέπει να τερματίσει άμεσα τη βία» τόνισε νωρίτερα ο κ. Κόστα.

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε με ανάρτηση στο «Χ» ότι «συζητάμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις προσπάθειές μας για ειρήνη στην Ουκρανία. Στην Ουάσιγκτον, οι συνομιλίες προχώρησαν σχετικά με ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, τον τερματισμό της αιματοχυσίας, τις κυρώσεις και την επιστροφή των απαχθέντων παιδιών. Η στενή συνεργασία και το έργο μας συνεχίζονται».

Όπως ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ «μαζί με τις ΗΠΑ, η ΕΕ θα εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη που θα προστατεύει τόσο τα ουκρανικά όσο και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα ασφάλειας».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τόσο κοστίζει το γιοτ του ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι που έφτασε στην Καλαμάτα

Ποιες εξαγγελίες μπαίνουν στο «καλάθι» της ΔΕΘ για τη στέγαση, τις συντάξεις και τις ασφαλιστικές εισφορές

IX: Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα για 350.000 οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ και τέλη κυκλοφορίας

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ουκρανία
Ντόναλντ Τραμπ
ΗΠΑ

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider