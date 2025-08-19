Axios: Ο Ρούμπιο επικεφαλής για τις εγγυήσεις ασφαλείας - Τι θέλει ο Πούτιν από το Πεκίνο

Οι ΗΠΑ , η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες συνέστησαν κοινή επιτροπή, η οποία θα επεξεργαστεί την πρόταση για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, ενδεχομένως με αμερικανική αεροπορική υποστήριξη, γράφει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος δύο ενημερωμένες πηγές.

Ουάσινγκτον, Κίεβο και Κίεβο συνέστησαν κοινή επιτροπή, η οποία θα επεξεργαστεί την πρόταση για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, ενδεχομένως με αμερικανική αεροπορική υποστήριξη, γράφει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος δύο ενημερωμένες πηγές. Επικεφαλής της επιτροπής τέθηκε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αλλά σ’ αυτή συμμετέχουν σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας από την Ουκρανία και τις ευρωπαϊκές χώρες.

«Στις επόμενες μέρες όλοι θα εργάζονται από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου πάνω στις εγγυήσεις ασφαλείας. Μπορεί στα τέλη της εβδομάδας να έχουμε μια σαφή αρχιτεκτονική» δήλωσε στον ιστότοπο ουκρανική πηγή. Παράλληλα, οι εγγυήσεις ασφαλείας, όπως αναφέρει το επίμαχο δημοσίευμα, υπήρξαν το κύριο θέμα των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Ζελέσνκι και τους Eυρωπαίους ηγέτες, σύμφωνα με τις πληροφορίες του εν λόγω ιστοτόπου, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του να «είναι ρεαλιστής» και να συναντηθεί με τον ηγέτη της Ουκρανίας για να συζητήσουν τα εδαφικά ζητήματα, ο οποίος πρέπει να είναι ευέλικτος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα κινηθεί προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά παραδέχθηκε ότι είναι πιθανόν ο Ρώσος ηγέτης να μην θέλει να κάνει συμφωνία. «Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί απ' αυτό. Νομίζω ότι όλοι έχουν κουραστεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», επεσήμανε ο Τραμπ σε συνέντευξη στην εκπομπή Fox & Friends του Fox News.

«Θα μάθουμε περί του προέδρου Πούτιν τις επόμενες κάνα δυο εβδομάδες...Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία», υπογράμμισε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι σε αυτήν την περίπτωση ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει να αντιμετωπίσει «δύσκολη κατάσταση». «Ελπίζω ο πρόεδρος Πούτιν να είναι καλός και, αν όχι, αυτό θα είναι μια δύσκολη κατάσταση. Και ελπίζω ο πρόεδρος Ζελένσκι, να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να δείξει κάποια ευελιξία» τόνισε.

Την ώρα που οι συζητήσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη στον Λευκό Οίκο, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωνε ότι «κατηγορηματικά» απορρίπτει την πιθανότητα «στρατιωτικής δύναμης με συμμετοχή χωρών του ΝΑΤΟ» στην Ουκρανία. Σύμφωνα με πηγή του Axios, ο Πούτιν είπε στον Τραμπ στη σύνοδο κορυφής ότι είναι πρόθυμος να συζητήσει επί της αρχής τις εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά ανέφερε την Κίνα ως πιθανό εγγυητή.

Το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας βρέθηκε στο επίκεντρο των συνομιλιών του Τραμπ τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με τον Ζελένσκι και επτά Ευρωπαίους ηγέτες. Ο Τραμπ συμφώνησε με τους Ευρωπαίους να κινηθούν σε ένα πλαίσιο «τύπου Άρθρου 5» του ΝΑΤΟ, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίσει το αμερικανικό αποτύπωμα. Ο ίδιος στο Fox News ανέφερε ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αλλά τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι είναι διατεθειμένοι να στείλουν στρατεύματα «εκτός πλαισίου». «Εμείς θα βοηθήσουμε από αέρος», κατέληξε.