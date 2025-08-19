Home Depot: Διατηρεί σταθερό το ετήσιο guidance καθώς βλέπει δυναμική στη ζήτηση

Άνοδο σχεδόν 4% σημειώνει η μετοχή της Home Depot στην Wall Street την Τρίτη, αφού ο μεγαλύτερος λιανοπωλητής ανακαινίσεων κατοικιών επιβεβαίωσε τις ετήσιες προβλέψεις του, καθώς αυξήθηκε η ζήτηση για «φτιάξ' το μόνος σου» εργασίες αλλά και μεγαλύτερα project.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία επανέλαβε τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος, όπου βλέπει αύξηση πωλήσεων περίπου 2,8% και περίπου 1% στις συγκρίσιμες πωλήσεις καταστημάτων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Τεντ Ντέκερ δήλωσε ότι «η δυναμική που ξεκίνησε στο δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, καθώς οι πελάτες ασχολήθηκαν ευρύτερα με μικρότερα έργα ανακαίνισης κατοικιών». Επίσης, ο CFO Ρίτσαρντ ΜακΦέιλ δήλωσε ότι η εταιρεία είδε τις συγκρίσιμες πωλήσεις να αυξάνονται κάθε μήνα στο τρίμηνο.

Τα σχόλια καταφθάνουν καθώς η Home Depot ανακοίνωσε μικτά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,9% σε ετήσια βάση στα 45,28 δισ. δολάρια, ελαφρώς υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα της Visible Alpha. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ύψους 4,68 δολαρίων ήταν οριακά χαμηλότερα από τις προβλέψεις.

Οι συγκρίσιμες πωλήσεις καταστημάτων ήταν 1% υψηλότερες και, ενώ ενώ η επίδοση ήταν ελαφρώς χαμηλότερα από τις προσδοκίες, ξεπέρασε κατά πολύ την πτώση 3,3% του περασμένου έτους.

Η μετοχή της Home Depot έχει σημειώσει άνοδο κατά περίπου 4,5% από την αρχή του έτους.

H αγορά περιμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα και των άλλων κολοσσών του λιανεμπορίου μέσα στην εβδομάδα, όπως των Lowe's, Walmart και Target, αφού οι επενδυτές θα έχουν μία πρώτη εικόνα του αντίκτυπου των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ στην αγοραστική δύναμη των Αμερικανών καταναλωτών.