Ταγιάνι: Η Γενεύη μπορεί να είναι το κατάλληλο μέρος για τη συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι

«Η Γενεύη μπορεί να είναι το κατάλληλο μέρος για τη συνάντηση Πούτιν -Ζελένσκι, η Ιταλία βλέπει θετικά τη συγκεκριμένη λύση», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στη Βέρνη.

«Η Γενεύη μπορεί να είναι το κατάλληλο μέρος για τη συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι, η Ιταλία βλέπει θετικά τη συγκεκριμένη λύση», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στη Βέρνη.

«Η Ελβετία είναι μια χώρα, η οποία εργάστηκε πάντα για την οικοδόμηση της ειρήνης. Η Ρώμη θα ήταν μια άλλη κατάλληλη πόλη, υπέρ της οποίας είχαν εκφραστεί οι Αμερικανοί και οι Ουκρανοί, αλλά υπάρχει το πρόβλημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου το οποίο μπορεί να περιπλέξει την όλη κατάσταση. Πρόκειται να αναφερθώ σε όλα αυτά, κατά τη σημερινή συνάντησή μου με τον Ελβετό υπουργό Εξωτερικών, Ιγνάσιο Κασίς και με τους εκπροσώπους του ελβετικού διπλωματικού σώματος», πρόσθεσε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.

Νωρίτερα σήμερα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τάχθηκε επίσης υπέρ της διεξαγωγής της στη Γενεύη. «Αυτή είναι η συλλογική βούληση μάλλον, παρά ένα σενάριο», δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξή του στο LCI, η οποία μεταδόθηκε σήμερα, απαντώντας σε ερώτηση για τη διεξαγωγή στην Ευρώπη αυτής της συνάντησης που ανακοινώθηκε στο πέρας της συνόδου στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες. «Θα είναι μια ουδέτερη χώρα και ως εκ τούτου ίσως η Ελβετία, εγώ τάσσομαι υπέρ της Γενεύης, ή μια άλλη χώρα. Την τελευταία φορά που έγιναν διμερείς συνομιλίες, έγιναν στην Κωνσταντινούπολη», υπενθύμισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ