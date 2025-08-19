Νετανιάχου: O Μακρόν υποδαυλίζει τον αντισημιτισμό - Aντιδρά η Γαλλία

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ότι «υποδαυλίζει τον αντισημιτισμό» στη Γαλλία όταν ζητά να αναγνωριστεί διεθνώς το κράτος της Παλαιστίνης.

«Σας καλώ να αντικαταστήσετε την αδυναμία με πράξεις, τον κατευνασμό με τη βούληση και να το κάνετε πριν από μια συγκεκριμένη ημερομηνία: την εβραϊκή πρωτοχρονιά, στις 23 Σεπτεμβρίου 2025» αναφέρεται σε αυτήν την επίσημη επιστολή προς τον Γάλλο πρόεδρο που υπογράφεται από τον Νετανιάχου και φέρει ημερομηνία 17 Αυγούστου.

«Αγωνιώ για την ανησυχητική αύξηση του αντισημιτισμού στη Γαλλία και από την έλλειψη αποφασιστικών ενεργειών εκ μέρους της κυβέρνησής σας για την αντιμετώπιση (αυτού του φαινομένου). Τα τελευταία χρόνια, ο αντισημιτισμός καταστρέφει τις γαλλικές πόλεις. Μετά τις δημόσιες δηλώσεις σας σε βάρος του Ισραήλ και αφού αναγγείλατε την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, αυξήθηκε» συνεχίζει αυτή η επιστολή.

Ο Νετανιάχου υποστηρίζει ότι «μετά την άγρια επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού λαού στις 7 Οκτωβρίου 2023 οι εξτρεμιστές που τάσσονται υπέρ της Χαμάς και οι ριζοσπάστες της αριστεράς εξαπέλυσαν εκστρατεία εκφοβισμού, βανδαλισμού και βίας εναντίον των Εβραίων σε όλη την Ευρώπη», μια εκστρατεία που «εντάθηκε στη Γαλλία» υπό την προεδρία του Μακρόν. Καταγράφει διάφορα πρόσφατα συμβάντα, όπως τη λεηλασία της εισόδου των γραφείων της αεροπορικής εταιρείας El Al στο Παρίσι, την επίθεση που δέχτηκε ένας Εβραίος στο Λιβρί-Γκαργκάν και τους ραβίνους που «τους επιτέθηκαν στους δρόμους του Παρισιού».

«Τα συμβάντα αυτά δεν είναι μεμονωμένα. Είναι μια πληγή», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, η πρόθεση της Γαλλίας να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος «ανταμείβει τον τρόμο της Χαμάς, ενισχύει την άρνηση της Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους, ενθαρρύνει εκείνους που απειλούν τους Γάλλους Εβραίους και ευνοεί το μίσος εναντίον των Εβραίων που καραδοκεί στους δρόμους σας».

Από την άλλη πλευρά, ο Νετανιάχου εγκωμιάζει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη «μάχη» που δίνει κατά των αντισημιτικών εγκλημάτων και «για να προστατεύσει τους Αμερικανούς Εβραίους».

«Πρόεδρε Μακρόν, ο αντισημιτισμός είναι καρκίνωμα. Πολλαπλασιάζεται όταν οι ηγέτες σιωπούν. Υποχωρεί όταν οι ηγέτες δρουν. Σας καλώ να αντικαταστήσετε την αδυναμία με τη δράση, τον κατευνασμό με τη βούληση, πριν από μια σαφή ημερομηνία: τη νέα εβραϊκή πρωτοχρονιά, στις 23 Σεπτεμβρίου 2025», καταλήγει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Στα τέλη Μαΐου ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι τον Σεπτέμβριο η Γαλλία πρόκειται να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης, με την ευκαιρία της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η γαλλική προεδρία απέρριψε σήμερα, χαρακτηρίζοντας «λανθασμένη» και «απαράδεκτη», την κατηγορία του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Η επιστολή Νετανιάχου προς τον Μακρόν «δεν θα μείνει αναπάντητη» ανέφερε το Μέγαρο των Ηλυσίων. «Η Δημοκρατία προστατεύει και θα προστατεύει πάντα τους συμπατριώτες μας εβραϊκού θρησκεύματος», πρόσθεσε.

«Η εποχή μας απαιτεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όχι γενικεύσεις και χειραγώγηση», πρόσθεσε η προεδρία στην ανακοίνωσή της.