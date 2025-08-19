Wall Street: Μεικτά πρόσημα εν αναμονή Πάουελ - Άλμα 11% της Intel

Οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στους κολοσσούς του αμερικανικού λιανεμπορίου, αλλά κυρίως την ομιλία του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ.

Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι δείκτες την Τρίτη στην Wall Street, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στους κολοσσούς του αμερικανικού λιανεμπορίου, αλλά κυρίως την ομιλία του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ αργότερα μέσα στην εβδομάδα στην ετήσια οικονομική σύνοδος Τζάκσον Χολ, ο οποίος αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως επάνω στην στρατηγική που θα ακολουθήσει με τα επιτόκια, ειδικά μετά από μία σειρά αντικρουόμενων στοιχείων από το πεδίο του πληθωρισμού.

Η φετινή χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς μεσολαβούν επτά εβδομάδες μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου χωρίς άλλη συνεδρίαση της FOMC. Μέσα σε αυτό το διάστημα αναμένονται δύο κρίσιμες ανακοινώσεις για την αγορά εργασίας (NFP) και τον πληθωρισμό (CPI), γεγονός που κάνει το Τζάκσον Χολ να λειτουργεί σαν μια άτυπη «μίνι συνεδρίαση».

Οι αγορές έχουν προεξοφλήσει σχεδόν μία μείωση επιτοκίων 25 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τους αναλυτές της BofA Global Research, ο Πάουελ πιθανότατα δεν θα εμφανιστεί τόσο «περιστέρι» (dovish) όσο περιμένουν οι επενδυτές.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones ενισχύεται 0,35% στις 45.069 μονάδες, ο διευρυμένος S&P 500 χάνει 0,10% στις 6.441 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq υποχωρεί 0,57% στις 21.505. Χθες, οι δείκτες σημείωσαν οριακές διακυμάνσεις.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Home Depot κερδίζει πάνω από 4%, αφού ο κολοσσός της βελτίωσης κατοικιών, ανακοίνωσε ασθενέστερα από τα αναμενόμενα κέρδη του δεύτερου τριμήνου, ωστόσο διατήρησε τις προβλέψεις του για το σύνολο του έτους. Συγκεκριμένα, η εταιρεία επανέλαβε τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος, όπου βλέπει αύξηση πωλήσεων περίπου 2,8% και περίπου 1% στις συγκρίσιμες πωλήσεις καταστημάτων. Όσο αφορά το τρίμηνο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,9% σε ετήσια βάση στα 45,28 δισ. δολάρια, ελαφρώς υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα της Visible Alpha. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ύψους 4,68 δολαρίων ήταν οριακά χαμηλότερα από τις προβλέψεις.

Τα αποτελέσματα των Lowe's, Walmart και Target αναμένονται μέσα στην εβδομάδα, και θα ενδεικτικά για τους επενδυτές όσο αφορά την κατάσταση των Αμερικανών καταναλωτών και κυρίως του αντίκτυπου που έχουν στην αγοραστική τους δύναμη οι δασμοί της πολιτικής Τραμπ.

Στα επιχειρηματικά, μετοχές αξίας 2 δισ. δολαρίων της Intel θα αποκτήσει η SoftBank σε μία αιφνιδιαστική συμφωνία προκειμένου να στηρίξει την αμερικανική εταιρεία που αντιμετωπίζει δυσκολίες ενώ παράλληλα υλοποιεί τις δικές της φιλοδοξίες στον κλάδο των τσιπ. Η είδηση έρχεται μία ημέρα μετά από δημοσίευμα του Bloomberg που ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει μερίδιο 10% στην Intel. Πιο συγκεκριμένα, η SoftBank θα καταβάλει 23 δολάρια ανά μετοχή της Intel, με μία μικρή έκπτωση από την τιμή κλεισίματος της Δευτέρας στα 23,66 δολάρια. Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της Intel πραγματοποιεί άλμα, άνω του 11%.

Νέο fund που θα διαδεχθεί το Great Lakes II αξίας 1,6 δισ. δολαρίων, στοχεύοντας σε επενδύσεις στην αγορά της μεσαίας κεφαλαιοποίησης δρομολογεί η BC Partners, σύμφωνα με το Bloomberg. Το νέο fund, Great Lakes III, αναμένεται να προσελκύσει περίπου 2 δισ. δολάρια σε assets και θα έχει τριετή επενδυτικό ορίζοντα κατά τον οποίο οι τρέχοντες traders θα μπορούν να εξαγοράσουν ή να μετακυλήσουν τα κεφάλαιά τους στο ταμείο. Περισσότερο από το 75% των επενδυτών του Great Lakes II έχουν δεσμευθεί να συμμετάσχουν στο νέο ταμείο, ανανεώνοντας τη δέσμευσή τους, όπως ανέφερε η BC Partners Credit.