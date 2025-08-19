ΧΑ: Μικρά κέρδη για τον Γενικό Δείκτη - Ηχηρό «παρών» από ισχυρά χαρτοφυλάκια

Σε μία ακόμα Αυγουστιάτικη συνεδρίαση ο τζίρος ξεπέρασε τα 200 εκατ. ευρώ, ενώ αξιοσημείωτη ήταν η κινητικότητα σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, με ένα μπαράζ 45 «πακέτων» συνολικής αξίας 59 εκατ. ευρώ.

Κινούμενος σε στενός εύρος διακύμανσης που δεν ξεπέρασε τις 16 μονάδες και μετά από εναλλαγές προσήμου, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ έκλεισε την Τρίτη με μικρά κέρδη, μετά τη χθεσινή διόρθωση που διέκοψε το 9ήμερο ανοδικό του σερί.

Σε μία ακόμα Αυγουστιάτικη συνεδρίαση ο τζίρος ξεπέρασε τα 200 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 226,8 εκατ. ευρώ, ενώ αξιοσημείωτη ήταν σήμερα η κινητικότητα σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Σε ένα μπαράζ 45 «πακέτων», στη συντρηπτική τους πλειονότητα σε τραπεζικούς τίτλους, διακινήθηκαν συνολικά 12,62 εκατ. μετοχές, συνολικής αξίας 58,95 εκατ. ευρώ, στοιχείο που δείχνει ότι ισχυρά χαρτοφυλάκια συνεχίζουν να τοποθετούνται στο ταμπλό, χτίζοντας νέες ή ενισχύοντας ήδη υπάρχουσες θέσεις.

Με την εγχώρια ειδησεογραφία να παραμένει υποτονική, ξεχώρισε η έκθεση της UBS που, μεταξύ άλλων, επαναλαμβάνει ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά διαθέτει «ελκυστικά χαρακτηριστικά» μεταξύ των αναδυόμενων αγορών, ενώ διατηρεί σύσταση buy για τις μετοχές των 4 συστημικών τραπεζών, με τιμές-στόχους 3,70 ευρώ για την Alpha Bank, 3,64 ευρώ για τη Eurobank, 13,38 ευρώ για την ΕΤΕ και 7,60 ευρώ για την Τρ. Πειραιώς.

Να σημειωθεί ότι από την ερχόμενη εβδομάδα, που είναι και η τελευταία του Αυγούστου, η αγορά επιστρέφει σε ρυθμούς ανακοίνωσης αποτελεσμάτων με τις Motor Oil (27/8), Austriacard (28/8) και Intralot (29/8).

Εκτός συνόρων, το ενδιαφέρον μονοπωλείται σχεδόν από τις εξελίξεις στο ουκρανικό, με τους αναλυτές να περιγράφουν μια εικόνα συγκρατημένης αισιοδοξίας. Όπως σημείωναν σήμερα αναλυτές της ING, από τις χθεσινές στις ΗΠΑ έχει προκύψει ένας πιο σαφής «οδικός χάρτης» προς την κατεύθυνση του τερματισμού του πολέμου, αλλά διαφάνηκε και η προθυμία των ΗΠΑ να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας.

Από την άλλη, η αντίδραση των αγορών, συμπεριλαμβανομένης της υποχώρησης του ευρώ στην αγορά συναλλάγματος, αντανακλά ενδεχομένως μια απογοήτευση για την αποτυχία επίτευξης μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σίγουρα όμως υποδηλώνει ότι οι επενδυτές αντιλαμβάνονται ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας, ειδικά σε ό,τι αφορά το εδαφικό.

Πέραν των γεωπολιτικών, με ενδιαφέρον αναμένονται αύριο τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed, από τα οποία θα φανεί αν περισσότερα από δύο μέλη της FOMC τάχθηκαν υπέρ της μείωσης των επιτοκίων, αλλά και η ομιλία του διοικητή της Fed στο Jackson Hole την Παρασκευή.

Στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με μικρά κέρδη 0,17% στις 2.095,94 μονάδες, έχοντας «γράψει» χαμηλό στις 2.089,61 και υψηλό στις 2.105,44.

Παρόμοια και η κίνηση του τραπεζικού δείκτη, ο οποίος ενισχύθηκε 0,12% στις 2.298,30 μονάδες, κινούμενος μεταξύ 2.318 και 2.290 μονάδων. Με όγκο 3,87 εκατ. τεμαχίων η Attica Bank ξεχώρισε εκ νέου, κλείνοντας με άνοδο 3,70% στα 1,57 ευρώ και με την κεφαλαιοποίησή της να βρίσκεται πλέον στα 2,54 δισ. ευρώ. Ενδοσυνεδριακά ο τίτλος «σκαρφάλωσε» μέχρι τα 1,61 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό 82 μετοχές έκλεισαν σε θετικό έδαφος, έναντι 40 σε αρνητικό και 32 που έκλεισαν χωρίς μεταβολή.

Μικτή εικόνα στον FTSE Large Cap

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε η άνοδος 2,73% της Aktor στα 7,53 ευρώ καθώς και τα κέρδη 2,21% και 1,85% των Helleniq Energy και Viohalco αντίστοιχα. Με κέρδη πάνω από 1% ολοκλήρωσαν επίσης οι τίτλοι των ΟΤΕ (+1,56%), Cenergy (+1,26%), Metlen(+1,20%) και Τρ. Πειραιώς (+1,01%).

Ενισχυμένες σε μικρότερο ποσοστό ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των ElvalHalcor (+0,95%), Lamda Development (+0,90%), Τιτάν (+0,80%), Eurobank (+0,70%), Coca-Cola HBC (+0,53%) και Alpha Bank (+0,03%).

Στον αντίποδα βρέθηκαν η Jumbo με απώλειες 2,515 στα 31,10 ευρώ και η Optima που υποχώρησε 2,30% στα 8,08 ευρώ. Στο -1,12% το κλείσιμο του ΔΑΑ, στο -1,10% της ΕΥΔΑΠ, ενώ με μικρότερες απώλειες ακολούθησαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,89%), ΟΠΑΠ (-0,82%), Aegean (-0,69%), ΕΤΕ (-0,65%) και ΔΕΗ (-0,34%).