Φρέσκα αραβικά κεφάλαια έρχονται να επενδύσουν στην Ελλάδα

Επεκτείνει τη συνεργασία του με την ΕΑΤΕ το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Aμπου Ντάμπι.

Στο στόχαστρο των αραβικών κεφαλαίων συνεχίζουν να βρίσκονται οι ελληνικές εταιρείες με τον κρατικό επενδυτικό βραχίονα του Άμπου Ντάμπι, Mubadala, να σχεδιάζει νέες κινήσεις στη χώρα, έχοντας ανανεώσει την συμφωνία του με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ).

Συγκεκριμένα την περασμένη εβδομάδα o επικεφαλής του Κρατικoύ Ταμείου του Αμού Ντάμπι, Khaled Al Shamlan και η Head of Value Creation Meera Al Suwaidi, υπέγραψε Memorandum of Understanding με τον Dr. Χάρη Λαμπρόπουλο, προέδρο της (ΕΑΤΕ, πρώην ΤΑΝΕΟ) για από κοινού επενδύσεις ύψους 400 εκατ. ευρώ. Το MOU υπεγράφη στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Sultan bin Ahmed Al Jaber.

Στόχος του κρατικού ταμείου του Αμπού Ντάμπι είναι να διευρύνει το αποτύπώμά του στην ελληνική οικονομία, μέσα από νέες επενδυτικές κινήσεις κάποιες εκ των οποίων φέρεται να έχουν μπει ήδη σε τροχιά υλοποίησης με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται σύντομα.

Να θυμίσουμε ότι η αρχική συμφωνία ευρώ μεταξύ των δύο μερών υπεγράφη το 2018 με στόχευση τις μειοψηφικές άμεσες επενδύσεις σε ελληνικές επιχειρήσεις. Το 2022 ωστόσο, ο τότε υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης είχε υπογράψει την διεύρυνση της υφιστάμενης συνεργασίας συνεπενδύσεων ώστε αυτή να περιλαμβάνει και επενδύσεις σε ελληνικά Venture Capital (VC) και private equity (PE) funds υψηλής απόδοσης, τα οποία επικεντρώνονται σε επενδύσεις σε ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς.

Οι συνεπενδύσεις Mubadala - EATE

Υπό τους νέους όρους το κρατικό ταμείο του Άμπου Ντάμπι σε κοινή συμμετοχή με την ΕΑΤΕ έχει προχωρήσει ήδη σε τρεις επενδύσεις .

Η πρώτη ήταν το 2022, στο τρίτο fund του Απόστολου Αποστολάκη και του Γιώργου Δημόπουλου, Venture Friends, το οποίο επενδύει στα αρχικά στάδια τεχνολογικών επιχειρήσεων.

Ακολούθησε η επένδυση στο European Sustainable Investment Fund (EuSIF) της Sirec Energy των Διονύση Αλυσανδράτου, Ευάγγελου Μπάρδη και Λεωνίδα Βέργου που στοχεύει αποκλειστικά σε έργα ενεργειακής εξοικονόμησης, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και έργα κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα ενώ η τρίτη στο νέο fund της DECA, Diorama II.

Ποιο είναι το Mubadala

Σημειωτέον ότι το Mubadala, που δημιουργήθηκε πριν από 20 χρόνια για να συμβάλλει στην επιτάχυνση και την οικονομική ανάπτυξη του Άμπου Ντάμπι αποτελεί σήμερα το κύριο όχημα επενδύσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο εξωτερικό και έχει assets υπό διαχείριση ύψους 276 δισ. δολαρίων. Στοχεύοντας σε πολλά υποσχόμενους τομείς έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις σε 50 χώρες μέχρι σήμερα διατηρώντας εκτεταμένες συνεργασίες με την Κίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τα τελευταία χρόνια και με την Ελλάδα. Στην περίπτωση του Πεκίνου και του Λονδίνου μάλιστα το Mubadala διατηρεί και τοπικά γραφεία που ασχολούνται αποκλειστικά με τις εκεί επενδύσεις.

Όσο για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων να υπενθυμίσουμε ότι έχει ως αποστολή να συμβάλει στη διενέργεια επενδύσεων σε επιχειρήσεις (κυρίως ΜμΕ) στην Ελλάδα μέσω της διοχέτευσης κρατικών και Ευρωπαϊκών επενδυτικών κεφαλαίων σε ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital & privateequity funds), συνεπενδύοντας και προσελκύοντας ιδιωτικά και θεσμικά επενδυτικά κεφάλαια. Στις τελευταίες της κινήσεις περιλαμβάνεται η δημιουργία του πανευρωπαϊκού μηχανισμού Scale Up Initiative με αντικείμενο τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα της τεχνολογίας με το ύψος των προς διάθεση κεφαλαίων να κυμαίνεται μεταξύ 100 και 200 εκατομμυρίων ευρώ.