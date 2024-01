Amazon: Εκατοντάδες απολύσεις εργαζομένων στις υπηρεσίες Prime Video και Amazon MGM Studios

Σε εκατοντάδες απολύσεις εργαζομένων που απασχολούνται στις υπηρεσίες Prime Video και Amazon MGM Studios προχωράει ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός, επεκτείνοντας ακόμα περισσότερο τις περικοπές προσωπικού που ξεκίνησαν το 2023.

Σε εκατοντάδες απολύσεις εργαζομένων που απασχολούνται στις υπηρεσίες Prime Video και Amazon MGM Studios προχωράει ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός, επεκτείνοντας ακόμα περισσότερο τις περικοπές προσωπικού που ξεκίνησαν το 2023.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται σημείωμα του Mike Hopkins, αντιπροέδρου της Amazon και υπεύθυνου για τους κλάδους που επηρεάζονται, οι απολύσεις θα γνωστοποιηθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας και θα προστεθούν στις περισσότερες από 27.000 απολύσεις που έλαβαν χώρα το προηγούμενο έτος.

«Έχουμε εντοπίσει ευκαιρίες ώστε να μειώσουμε ή να τερματίσουμε τις επενδύσεις σε ορισμένους τομείς αυξάνοντας παράλληλα τις επενδύσεις σε πρωτοβουλίες περιεχομένου και προϊόντων που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο», ανέφερε ο Mike Hopkins.

Σημειώνεται πως η Amazon έχει επενδύσει αρκετά δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια για να ενισχύσει τις δραστηριότητές της στα media, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας 8,5 δισ. δολαρίων με την MGM και ακόμα 465 εκατ. δολαρίων για την πρώτη σεζόν της σειράς "The Lord of the Rings: The Rings of Power" στο Prime Video.