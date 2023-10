6th AIF: Μονόδρομος οι ΑΠΕ για την Ελλάδα - Tο αειφόρο μέλλον περνά από τις νέες τεχνολογίες

Με ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις για τις ανάγκες που συνοδεύουν την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και για τις προϋποθέσεις υλοποίησης των φιλόδοξων στόχων που έχει θέσει η χώρα μας, ολοκληρώθηκε το πάνελ με θέμα «Η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας - Οι νέες τεχνολογίες ανοίγουν το δρόμο για ένα αειφόρο μέλλον».

Με ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις για τις ανάγκες που συνοδεύουν την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και για τις προϋποθέσεις υλοποίησης των φιλόδοξων στόχων που έχει θέσει η χώρα μας, ολοκληρώθηκε το πάνελ με θέμα «Η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας - Οι νέες τεχνολογίες ανοίγουν το δρόμο για ένα αειφόρο μέλλον» στο πλαίσιο του 6th Athens Investment Forum, που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής και συνδιοργανώνουν το ΤΕΕ και η Vertical Solutions.

Ομιλητές ήταν οι κκ Αθανάσιος Δαγούμας, Πρόεδρος, ΡΑAEY, Κωνσταντίνος Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΑΕ, Μιχάλης Βερροιόπουλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, Χρήστος Πετρόχειλος, Γενικός Διευθυντής, KIEFER TEK ΕΠΕ, Δημήτρης Ταμβάκης, Project Manager έργων ΑΠΕ, ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ, Ιωάννης Καρύδας, CEO of the Renewables and Battery Storage Business Unit, COPELOUZOS GROUP Νάσος Πλαϊνός, Key Accounts Sales Manager Greece & Cyprus, LONGi SOLAR, Γιάννης Βουγιουκλάκης, Director, Strategy, PWC GREEC.

Η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας μας ήταν το θέμα της ομιλίας του κ. Αθανάσιου Δαγούμα, Προέδρου της ΡΑAEY. Ο κ. Δαγούμας ανέλυσε την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Στόχου (Target Model) και επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει έναν ηγετικό ρόλο στην περιοχή. Μίλησε για το ρυθμιστικό πλαίσιο, ενώ όπως έκανε γνωστό, στο στάδιο σχεδιασμού βρίσκεται η δημιουργία μίας πλατφόρμας σύναψης συμβάσεων παραγωγής ΑΠΕ (RES PPA’s). Όσον αφορά τη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς, υπογράμμισε την ανάγκη για ευέλικτες οντότητες. Σύμφωνα με τον κ. Δαγούμα, η χώρα μας είναι ήδη εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που απαιτεί την επιτάχυνση των έργων υποδομής.

Οι ΑΠΕ είναι ο αυστηρός μονόδρομος για φθηνότερες τιμές στην ενέργεια, άρα και στη μείωση των τιμών στα αγαθά, δήλωσε ο κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΑΕ, κάνοντας λόγο για την ανάγκη του εκδημοκρατισμού της παραγωγής. «Βρισκόμαστε ήδη στο ήμισυ του εθνικού στόχου για τη διείσδυση των ΑΠΕ», ανέφερε και πρόσθεσε ότι απαιτείται προσπάθεια για την πλήρη επίτευξή του, με επιτάχυνση των επενδύσεων σε μπαταρίες, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων, ενώ ζητούμενο είναι τα έργα που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ωριμότητας να καταστούν παραγωγικά. Η χώρα μας στην χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται πλέον σε συγκρίσιμο επίπεδο ωρίμανσης με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, ανέφερε κλείνοντας.

Η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα του ηλεκτρισμού πάει πάρα πολύ καλά, δήλωσε ο κ. Μιχάλης Βερροιόπουλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, επισημαίνοντας ότι στους υπόλοιπους τομείς, ωστόσο, είναι ένα στοίχημα που μένει να κερδηθεί. Όσον αφορά το μίγμα μας, αυτό πρέπει να το δούμε και με όρους ποιότητας, ανέφερε, και συμπλήρωσε ότι στο ΕΣΕΚ απαιτείται ένα πιο ισορροπημένο μίγμα, προκειμένου να επιτευχθεί φθηνότερη ενέργεια σε όλες τις ημέρες και ώρες για τον καταναλωτή. Οι μονάδες παραγωγής πρέπει επίσης να είναι ισόρροπα κατανεμημένες και στην περιφέρεια, σύμφωνα με τον κ. Βερροιόπουλο, ο οποίος τόνισε την ανάγκη για τεχνολογίες αποθήκευσης για το σύστημά μας. Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη ευελιξίας, με εκμετάλλευση του υδάτινου δυναμικού, γεγονός απαραίτητο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, αλλά και στην ανάγκη αποδαιμονοποίησης της χωροθέτησης των ΑΠΕ.

Έχουμε θέσει ως στόχο την αξιοποίηση της δύναμης της φύσης για να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ανέφερε ο κ. Χρήστος Πετρόχειλος, Γενικός Διευθυντής, KIEFER TEK ΕΠΕ, εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σε όλες τις ΑΠΕ, σε 18 περιοχές της Ελλάδας και στόχος της είναι έως το 2025 να φτάσει σε παραγωγή το 1 GW. Σύμφωνα με τον κ. Πετρόχειλο, οι τοπικές κοινωνίες πρέπει είναι στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης με θετικό αποτύπωμα, ενώ ανέφερε την έμφαση που δίνει η εταιρεία σε έργα αποθήκευσης, αλλά και βιοαέριο.

Ο δρόμος προς την αειφορία περνάει μέσα από τις ΑΠΕ και τις νέες τεχνολογίες, ανέφερε απ΄ την πλευρά του ο κ. Δημήτρης Ταμβάκης, Project Manager έργων ΑΠΕ, ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ. Η εταιρεία έχει μία ολιστική αντιμετώπιση απέναντι στα ζητήματα της ενέργειας με θετικό πρόσημο προς την κοινωνία και την οικονομία, επεσήμανε, ενώ στόχος είναι η δημιουργία ενός πλήρως καθετοποιημένου Ομίλου που συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών κλιματικών στόχων.

Αναφέρθηκε στο πιλοτικό έργο παραγωγής βιομεθανίου της εταιρείας, αλλά και στις μελλοντικές προοπτικές του υδρογόνου, ενώ η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, βάζει τη σφραγίδα της στα Ευρωπαϊκά δρώμενα, για την προσέλκυση αντίστοιχων επενδύσεων. Τέλος, μίλησε για την υλοποίηση των έργων της εταιρείας και των θυγατρικών της, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας, τονίζοντας παράλληλα την αξία της αποθήκευσης. Η αειφορία προϋποθέτει την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης τεχνολογίας, είπε χαρακτηριστικά.

Μονόδρομος για το μέλλον είναι οι ΑΠΕ, ανέφερε ο κ. Ιωάννης Καρύδας, CEO of the Renewables and Battery Storage Business Unit, COPELOUZOS GROUP με αναβάθμιση και ψηφιοποίηση του δικτύου. Ο κ. Καρύδας αναφέρθηκε στο έργο της απευθείας ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Αίγυπτο, με υποθαλάσσιο καλώδιο. Όπως έκανε γνωστό, την ερχόμενη εβδομάδα το έργο μπαίνει σε μία νέα φάση ωρίμανσης, προκειμένου να ενταχθεί στην πρώτη λίστα αμοιβαίου ενδιαφέροντος της ΕΕ. Αφού παρουσίασε τα οφέλη του έργου, τόνισε, ότι η ηλεκτρική διασύνδεση είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την Ελλάδα και την Ευρώπη, προκειμένου να επιτύχουν τους ενεργειακούς στόχους τους.

Η εταιρεία είναι έτοιμη να κάνει σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια δήλωσε ο κ. Νάσος Πλαϊνός, Key Accounts Sales Manager Greece & Cyprus, LONGi SOLAR, εταιρεία με τζίρο 20,2 δισεκατομμύρια, με υψηλούς στόχους όσον αφορά τις πωλήσεις με στόχο τα 85GWatt. Έχουμε μία σταθερότητα ως εταιρεία, με βιωσιμότητα για το μέλλον, επεσήμανε ο κ. Πλαϊνός και δήλωσε ότι η εταιρεία πιστεύει σε ένα πράσινο μέλλον, με μικρά βήματα σιγά σιγά για να πάμε μπροστά.

Το σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα της χώρας μας είναι πολύ φιλόδοξο, ανέφερε απ΄ την πλευρά του ο κ. Γιάννης Βουγιουκλάκης, Director, Strategy, PWC GREEC και επεσήμανε ότι πλέον την αγορά και τις επενδυτικές ευκαιρίες τις διαμορφώνουν οι ανάγκες του καταναλωτή. Οι ΑΠΕ είναι ο δρόμος, αλλά πρέπει να τον δούμε με την ωριμότητα που της αναλογεί, με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, είπε, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις πολύ μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξής του στο άμεσο μέλλον.

Στην ενότητα “In dialogue with” ο κ. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, General Manager Structured & Shipping Finance, PIRAEUS BANK, αναφέρθηκε στις χρηματοδοτήσεις των έργων ΑΠΕ και στα RES PPA’s. Όσο αυξάνει η πολυπλοκότητα των συμβάσεων αυξάνει και η δυσκολία των χρηματοδοτήσεων ανέφερε. Ανέλυσε τους κινδύνους κατά το παρελθόν, αλλά και τη διαφοροποίησή τους στο παρόν, επισημαίνοντας την ανάγκη φερεγγυότητας των αντισυμβαλλομένων. Τα έργα ΑΠΕ στην πορεία, αναλαμβάνουν και εμπορικό κίνδυνο, οπότε η Τράπεζα οφείλει να κάνει προβλέψεις και για την εξέλιξη της αγοράς, είπε. Ενώ τέλος, ανέλυσε τις δυνατότητες που δίνει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και τις προϋποθέσεις για αξιοπιστία στο σύστημα.

Τα πανελ συντόνισε ο Δημοσιογράφος Θοδωρής Παναγούλης.