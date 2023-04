Έλον Μασκ: Θα πεθάνω στον Άρη, αν είμαι τυχερός

Ο Έλον Μασκ αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να πεθάνει στον Άρη – αν είναι «τυχερός», σε ένα tweet που δεν είναι εντελώς ξεκάθαρο αν πρόκειται για πρωταπριλιάτικο αστείο.

Το πολυσυζητημένο αφεντικό των Τwitter, Tesla και SpaceX «δεν κρατάει τη γλώσσα του» όταν πρόκειται να πει τις απόψεις του στα social media. «Θα πεθάνω στην Αμερική (ή στον Άρη αν είμαι τυχερός)» ανέφερε σε ένα «τιτίβισμά» του και ήρθε ως απάντηση σε έναν χρήστη που κατέγραφε στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των «Αμερικανών που προετοιμάζονται για ένα σενάριο ολικής καταστροφής».

I will die in America (or Mars if lucky)

— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2023