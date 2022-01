Ο Μπιλ Άκμαν στο top20 των μετόχων της Netflix

Πάνω από 3,1 εκατ. μετοχές της Netflix αγόρασε ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund, Μπιλ Άκμαν, μπαίνοντας στη λίστα των top20 μετόχων της εταιρείας.

Η ευκαιρία για την απόκτηση μετοχών της Netflix σε μια ελκυστική αποτίμηση προέκυψε όταν οι επενδυτές αντέδρασαν αρνητικά στην ανάπτυξη των συνδρομητών του τελευταίου τριμήνου και στο βραχυπρόθεσμο guidance της διοίκησης. Η σημαντική πτώση της τιμής της μετοχής επιδεινώθηκε περαιτέρω στην πρόσφατη αστάθεια της αγοράς», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Pershing Square Capital Management.

We recently purchased more than 3.1m shares of @Netflix which makes us a top-20 holder. I have long admired Reed Hastings and the remarkable company he and his team have built. We are delighted that the market has presented us with this opportunity. https://t.co/BNx1EWUVGh

— Bill Ackman (@BillAckman) January 26, 2022