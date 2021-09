Tesla: Καθυστερούν μέχρι το 2023 οι παραδόσεις των μοντέλων Roadster

Μέχρι το 2023 αναμένεται να καθυστερήσουν οι παραδόσεις των σπορ αυτοκινήτων της Tesla, Roadster, όπως ανέφερε με ανάρτηση του στο Twitter ο ιδρυτής της εταιρείας, Έλον Μασκ.

2021 has been the year of super crazy supply chain shortages, so it wouldn’t matter if we had 17 new products, as none would ship.







Assuming 2022 is not mega drama, new Roadster should ship in 2023.

— Elon Musk (@elonmusk) September 1, 2021