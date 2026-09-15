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Η Ρωσία έπληξε σιδηροδρομικές υποδομές και δύο πλοία σε ουκρανικά λιμάνια

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Η Ρωσία έπληξε σιδηροδρομικές υποδομές και δύο πλοία σε ουκρανικά λιμάνια
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Το οχηματαγωγό επλήγη στο λιμάνι Τσερνομόρσκ και το δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι Ισμαήλ. Και τα δύο πλοία χρησιμοποιούντο για μεταφορά προμηθειών για τον ουκρανικό στρατό.

Ο ρωσικός στρατός έπληξε σήμερα ένα οχηματαγωγό και ένα δεξαμενόπλοιο σε ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται ότι το οχηματαγωγό επλήγη στο λιμάνι Τσερνομόρσκ και το δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι Ισμαήλ. Και τα δύο πλοία χρησιμοποιούντο για μεταφορά προμηθειών για τον ουκρανικό στρατό.

Το υπουργείο αναφέρει επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν μια εμπορική αμαξοστοιχία στο λιμάνι του Πίβντενι και συνεχίζουν τις επιθέσεις σε σιδηροδρομικές υποδομές στην δυτική Ουκρανία που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά στρατιωτικού υλικού από την Ευρώπη. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές τους ισχυρισμούς του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
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