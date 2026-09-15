Η Διώρυγα του Παναμά μειώνει περαιτέρω τις διελεύσεις λόγω Ελ Νίνιο

Η αρχή της Διώρυγας είχε ανακοινώσει μείωση των διελεύσεων στις 36 την ημέρα τον Αύγουστο και στις 34 στις αρχές του μήνα. Από σήμερα, θα υπάρξει περαιτέρω μείωσή τους, στις 32.

Η Διώρυγα του Παναμά προβλέπει να μειώσει περαιτέρω τις διελεύσεις πλοίων εξαιτίας της ξηρασίας που οφείλεται στο φαινόμενο Ελ Νίνιο, μετά τους πρώτους περιορισμούς οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή αυτόν τον μήνα, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η αρχή η οποία διαχειρίζεται τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, η οποία συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό ωκεανό.

Η αρχή εξήγησε πως προβλέπει πλέον να μειωθεί ο μέγιστος αριθμός των πλοίων που εξασφαλίζουν την άδεια να διασχίσουν τη Διώρυγα σε «κατά μέσον όρο 29,5» το προσεχές οικονομικό έτος της, που τυπικά αρχίζει τον Οκτώβριο, στο σχέδιο προϋπολογισμού που υπέβαλε στο παναμαϊκό κοινοβούλιο.

Η αρχή της Διώρυγας είχε ανακοινώσει μείωση των διελεύσεων στις 36 την ημέρα τον Αύγουστο και στις 34 στις αρχές του μήνα. Από σήμερα, θα υπάρξει περαιτέρω μείωσή τους, στις 32.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ