Χρυσός: Υποχώρησε σε χαμηλό άνω του ενός μηνός

Η άνοδος του πετρελαίου και τα ισχυρότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό, ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις για αύξηση των επιτοκίων από την Fed.

Στα χαμηλότερα επίπεδα εδώ και περισσότερο από ένα μήνα υποχώρησε ο χρυσός τη Δευτέρα, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και τα ισχυρότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή, ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις για αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε 0,8% στα 4.312,59 δολάρια ανά ουγγιά, αφού ενδοσυνεδριακά είχε διολισθήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 7 Αυγούστου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ κινήθηκαν 1,3% χαμηλότερα στα 4.351,90 δολάρια.

«Έχουμε τιμές αργού πετρελαίου που είναι απότομα υψηλότερες σήμερα, γεγονός που οδηγεί σε προσδοκίες για πληθωρισμό που υποδηλώνουν ότι οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες του κόσμου θα πρέπει να συσφίξουν τις νομισματικές τους πολιτικές για τον έλεγχο του πληθωρισμού, και αυτό λειτουργεί πτωτικά για τα μέταλλα», δήλωσε ο Τζιμ Γουίκοφ, αναλυτής αγοράς στο American Gold Exchange.

Η πλειοψηφία των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters αναμένουν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα αυξήσει το επιτόκιό της την Τετάρτη και θα προβεί σε τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση μέχρι τα τέλη Μαρτίου, αντιστρέφοντας μια εύθραυστη συναίνεση για αμετάβλητο επιτόκιο που επικρατούσε πριν τα επίσημα στοιχεία της Παρασκευής δείξουν σταθερό πληθωρισμό.

Οι χρηματιστές εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα περίπου 93% για αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται επίσης να αυξήσει τα επιτόκια την Παρασκευή, εν μέσω αυξανόμενων τιμών ενέργειας και μικρών ενδείξεων χαλάρωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Το δολάριο ανέβηκε σε υψηλό δύο εβδομάδων, καθιστώντας την τιμή του χρυσού σε δολάρια πιο ακριβή για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε 1,2% στα 63,71 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα σημείωσε απώλειες 1,6% στα 1.768,17 δολάρια και το παλλάδιο διολίσθησε 0,7% στα 1.290,41 δολάρια.