Ισραήλ: Πλήγματα στον νότιο Λίβανο μετά την εκτόξευση drones από τη Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει προειδοποίηση προς τους κατοίκους να εγκαταλείψουν περιοχές κοντά σε ένα κτίριο στην πόλη Άραμπ Σαλίμ.

Ο ισραηλινος στρατός δήλωσε σήμερα ότι διενεργεί πλήγματα στον νότιο Λίβανο ανταποδίδοντας την εκτόξευση από τη Χεζμπολάχ δύο μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών που σταθμεύουν σε ένα τμήμα της περιοχής την οποία έχει ανακηρύξει ζώνη ασφαλείας.

Ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει προειδοποίηση προς τους κατοίκους να εγκαταλείψουν περιοχές κοντά σε ένα κτίριο στην πόλη Άραμπ Σαλίμ στον νότιο Λίβανο, λέγοντας πως επρόκειτο να το πλήξει επειδή χρησιμοποείται από τη Χεζμπολάχ.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο εκ μέρους της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης.

Προχθές, Παρασκευή, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν από τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Από τις 2 Μαρτίου, ισραηλινά πλήγματα έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 4.300 ανθρώπων στον Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

