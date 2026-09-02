CEO Palo Alto: Οι παλιές υποδομές κυβερνοασφάλειας δεν είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν το ΑΙ

«Τίποτα από όσα αναπτύχθηκαν πριν από επτά ή 10 χρόνια δεν είναι προετοιμασμένο ή έτοιμο να χειριστεί την Τεχνητή Νοημοσύνη σ' αυτές τις ταχύτητες», δήλωσε ο Αρόρα στο CNBC.

Στην αναβάθμιση των παλιών υποδομών κυβερνοασφάλειας, αξίας περίπου 1 τρισ. δολ., θα αναγκαστούν να προχωρήσουν οι εταιρείες καθώς αυτές κατασκευάστηκαν σε έναν κόσμο πριν από την Τεχνητή Νοημοσύνη, τονίσε σε δηλώσεις του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Palo Alto, Νικές Αρόρα.

«Τίποτα από όσα αναπτύχθηκαν πριν από επτά ή 10 χρόνια δεν είναι προετοιμασμένο ή έτοιμο να χειριστεί την Τεχνητή Νοημοσύνη σ' αυτές τις ταχύτητες», δήλωσε ο Αρόρα στο CNBC. «Πρέπει να επανεξετάσετε την κυβερνοαρχιτεκτονική σας» τόνισε χαρακτηριστικά.

Η έκθεση κερδών που ανακοίνωσε η Palo Alto την Τρίτη υποδηλώνει ότι αυτή η επείγουσα ανάγκη μεταφράζεται ήδη σε ανάπτυξη για τις εταιρείες του κλάδου. Η εταιρεία ξεπέρασε τις εκτιμήσεις του τέταρτου τριμήνου του οικονομικού έτους και εξέδωσε ισχυρές προοπτικές για το νέο οικονομικό έτος.

Ο Αρόρα αναμένει ότι η ευκαιρία θα αυξηθεί καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη επιτρέπει στους εισβολείς να βρίσκουν και να εκμεταλλεύονται τρωτά σημεία πιο γρήγορα από ποτέ, αναγκάζοντας τις εταιρείες να εκσυγχρονίσουν τις άμυνες ασφαλείας που δεν είχαν σχεδιαστεί για αυτοματοποιημένες απειλές. «Δεν μπορείτε να αναπτύξετε με επιτυχία την Τεχνητή Νοημοσύνη αν δεν έχετε σωστή κυβερνοασφάλεια», είπε.

«Υπάρχει περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια παγκόσμιου χρέους στον κυβερνοχώρο που πρέπει να εκσυγχρονιστεί για να αντιμετωπίσει τις αυτοματοποιημένες απειλές, επειδή λειτουργούν ακαριαία», δήλωσε ο Αρόρα κατά την ανακοίνωση των κερδών της Palo Alto.

Αυτή η ευκαιρία σηματοδοτεί μια δραματική μεταστροφή από τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές έβλεπαν τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην κυβερνοασφάλεια νωρίτερα φέτος. Η Palo Alto και άλλες μετοχές κυβερνοασφάλειας δέχτηκαν πιέσεις λόγω της ανησυχίας ότι τα ολοένα και πιο ικανά μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσαν να διαταράξουν το παραδοσιακό λογισμικό ασφαλείας. Τελικά, η αγορά άρχισε να βλέπει την Τεχνητή Νοημοσύνη ως μοχλό ανάπτυξης, καθώς οι επενδυτές αναγνώρισαν ότι οι εισβολείς μπορούν να μετατρέψουν την ίδια τεχνολογία σε όπλο.

«Πριν από εννέα μήνες,... ήμασταν ένοχοι και καταδικαστήκαμε σχεδόν σε θάνατο επειδή η Τεχνητή Νοημοσύνη θα έτρωγε το μεσημεριανό, το πρωινό και το βραδινό μας», δήλωσε. «Φαίνεται ότι αυτό δεν ισχύει. Φαίνεται ότι θα πρέπει να γευματίσουμε μαζί τους» τόνισε.

Ο Αρόρα επεσήμανε την εμφάνιση του μοντέλου Mythos της Anthropic νωρίτερα φέτος ως σημείο καμπής. Η Mythos ώθησε τις εταιρείες να λάβουν την κυβερνοασφάλεια πιο σοβαρά, επειδή το μοντέλο θα μπορούσε εύκολα να χρησιμοποιηθεί για την εκμετάλλευση τρωτών σημείων λογισμικού.

Οι μετοχές της Palo Alto έχουν αυξηθεί κατά 113% από τις 7 Απριλίου. Πριν από αυτό το σημείο, η μετοχή ήταν στο κόκκινο για το 2026.

«Προσπαθώ εδώ και οκτώ χρόνια να πω στους πελάτες ότι δεν είναι έτοιμοι και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic, Dario Amodei το έκανε σε μια περίπτωση, απλώς λανσάροντας το Mythos», τόνισε ο Αρόρα στο CNBC.

Ο Arora δήλωσε ότι η Palo Alto έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες με περίπου 2.000 εταιρείες σχετικά με το Πρόγραμμα Κρίσιμης Άμυνας Frontier AI, το οποίο χρησιμοποιεί προηγμένα μοντέλα AI για να δοκιμάσει τις άμυνες των πελατών, να εντοπίσει τρωτά σημεία και να τους βοηθήσει να εκσυγχρονίσουν την υποδομή ασφαλείας τους. Η εταιρεία παρουσίασε επίσημα την πρωτοβουλία τον Αύγουστο.