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Πέντε vintage αντικείμενα κουζίνας που μοιάζουν ντεμοντέ αλλά έχουν αξία

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Πέντε vintage αντικείμενα κουζίνας που μοιάζουν ντεμοντέ αλλά έχουν αξία
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Μπορεί να βρίσκονται ξεχασμένα σε ένα ντουλάπι, σε μια αποθήκη ή ακόμα και στο σπίτι της γιαγιάς, όμως ορισμένα παλιά αντικείμενα κουζίνας έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη αξία.

Η vintage αισθητική έχει επιστρέψει δυναμικά και μαζί της αυξάνεται το ενδιαφέρον των συλλεκτών για σκεύη και μικροσυσκευές που κάποτε θεωρούνταν απλώς καθημερινά χρηστικά αντικείμενα.

Από μαντεμένια τηγάνια μέχρι πολύχρωμα γυάλινα μπολ και παλιούς τύπου μύλους για αλατοπίπερο, υπάρχουν κομμάτια που αξίζει να κρατήσεις, ακόμη κι αν μοιάζουν… ντεμοντέ.

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