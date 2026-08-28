Ειδήσεις | Ελλάδα

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Τη Δευτέρα οι υπογραφές Ελλάδας-Ισραήλ για τον νέο αντιαεροπορικό θόλο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Τη Δευτέρα οι υπογραφές Ελλάδας-Ισραήλ για τον νέο αντιαεροπορικό θόλο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Υπενθυμίζεται ότι η «Ασπίδα του Αχιλλέα», εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, (ΚΥΣΕΑ), την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026.

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, έχει προγραμματιστεί να υπογραφούν οι συμφωνίες για το ολοκληρωμένο, πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας της Ελλάδας, «Ασπίδα του Αχιλλέα», αξίας 3 δισ. ευρώ. Η υπογραφή της συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες και σε συνέχεια δημοσιεύματος της εφημερίδας «Καθημερινής», οι συμφωνίες θα υπογραφούν μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Διεύθυνσης Αμυντικής Συνεργασίας του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ (SIBAT), όπως επίσης αντίστοιχων αμυντικών φορέων και αμυντικών εταιρειών του Ισραήλ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι η «Ασπίδα του Αχιλλέα», εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, (ΚΥΣΕΑ), την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026.

Όπως είχε υπογραμμίσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας στο περιθώριο ενημέρωσης για τα εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, «το συνολικό ποσό των αντιαεροπορικών υπερβαίνει κατά ελάχιστα τα 3 δισεκατομμύρια».

Ως προς το χρονοδιάγραμμα, ο κ. Δένδιας είχε αναφέρει ότι «η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα είναι έτοιμη επιχειρησιακά σε 35 μήνες από σήμερα», εξηγώντας παράλληλα ότι ο χρόνος αφορά την ολοκλήρωση του προγράμματος, καθότι αυτή θα παραδίδεται σε στάδια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μετρό Αθήνας - Γραμμή 4: «Ψήνεται» λύση για τον «παγωμένο» σταθμό σε Ευαγγελισμό - Πάρκο Ριζάρη;

Στη μάχη της φοροδιαφυγής AI και drones - Νέο Command Center της ΑΑΔΕ θα συντονίζει τους ελέγχους

Η θερινή ραστώνη στα δάνεια - Το ντόμινο του χρέους - Τα μεγάλα σχέδιο του ΟΛΠ

tags:
Ελλάδα
Ισραήλ
Υπουργείο Άμυνας
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider