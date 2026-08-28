Μείωση 0,8% στις οικοδομικές άδειες τον Μάιο

Μείωση κατά 0,8% παρουσίασε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών, τον Μάιο, ενώ καταγράφηκε αύξηση κατά 4,2% στην επιφάνεια και μείωση κατά 3,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Μείωση κατά 0,8% παρουσίασε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών, τον Μάιο, ενώ καταγράφηκε αύξηση κατά 4,2% στην επιφάνεια και μείωση κατά 3,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Μάιο 2026, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.695 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 593.619 m2 επιφάνειας και 2.508.628 m3 όγκου.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Μάιο 2026 ανήλθαν σε 2.669 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 585.896 m2 επιφάνειας και 2.455.312 m3όγκου,παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 4,6% στην επιφάνεια και μείωση κατά 3,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Μάιο 2026, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 26 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7.723 m2 επιφάνειας και 53.316 m3όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Μάιο 2026, είναι 2,1%

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούνιο 2025 έως τον Μάιο 2026, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 31.155 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7.187.501 m2επιφάνειας και34.378.018 m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2024 - Μαΐου 2025 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 8,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 13,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 19,3%στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουνίου 2025 - Μαΐου 2026, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 9,0% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά14,0% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 19,9% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2024 -Μαΐου 2025. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,8%.