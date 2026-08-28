ΣΒΕ: Εθνικό σύμφωνο για τη βιομηχανία και 10ετή βιομηχανική στρατηγική πρότεινε στον Κυρ. Μητσοτάκη

Τη διαμόρφωση εθνικού συμφώνου για τη βιομηχανία και εθνικής βιομηχανικής στρατηγικής με δεκαετή ορίζοντα, πρότεινε ο ΣΒΕ, κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού.

Τη διαμόρφωση εθνικού συμφώνου για τη βιομηχανία και εθνικής βιομηχανικής στρατηγικής με δεκαετή ορίζοντα, πρότεινε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και μελών της κυβέρνησης με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η εθνική στρατηγική θα πρέπει να έχει συγκεκριμένους στόχους, μετρήσιμα αποτελέσματα, ισχυρή περιφερειακή διάσταση και ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, όπως επισήμανε η γενική διευθύντρια του Συνδέσμου, Βίκυ Λοΐζου, η οποία εκπροσώπησε τον φορέα και παρουσίασε τις βασικές θέσεις και προτάσεις του ΣΒΕ, όπως αυτές αποτυπώνονται στο υπόμνημα που είχε αποσταλεί στον πρωθυπουργό ενόψει της συνάντησης.

Κεντρική θέση του ΣΒΕ είναι ότι η βιομηχανία πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σημασία της βιομηχανίας για την Περιφέρεια, όπου η παραγωγική δραστηριότητα στηρίζει την απασχόληση, συγκρατεί ανθρώπινο δυναμικό και ενισχύει τη συνοχή και την προοπτική των τοπικών κοινωνιών.

Οι προτάσεις του ΣΒΕ αναπτύσσονται γύρω από επτά κρίσιμους άξονες: χρηματοδότηση και επενδυτικά κίνητρα, ενέργεια και πράσινη μετάβαση, Τεχνητή Νοημοσύνη, ψηφιακός μετασχηματισμός και καινοτομία, ανθρώπινο δυναμικό και δεξιότητες, υποδομές, συνδεσιμότητα και περιφερειακή ανάπτυξη, κανονιστικό περιβάλλον και αποτελεσματικό κράτος και Εθνική Βιομηχανική Στρατηγική και νέα παραγωγική συμφωνία. Για τον ΣΒΕ, η στρατηγική για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας απαιτεί ενιαίο σχέδιο, συγκεκριμένες προτεραιότητες, συνέχεια και δέσμευση υλοποίησης και όχι ένα άθροισμα αποσπασματικών παρεμβάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ