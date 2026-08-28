Τράπεζες: Η αγορά δεν ακολουθεί κατά πόδας τους αναλυτές

Και όμως οι τράπεζες δεν κάνουν ακόμη το μεγάλο breakout, με τις τρέχουσες τιμές να μην ξεπερνούν ούτε τις τιμές στόχους που έθεταν οι αναλυτές στις αρχές του έτους.

Σε ένα ενδιαφέρον παράδοξο εξελίσσεται το φετινό re-rating των ελληνικών τραπεζών. Οι αναλυτές αναθεωρούν διαδοχικά προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για την κερδοφορία, τα επιτοκιακά έσοδα και τις προμήθειες, ανεβάζοντας παράλληλα τις τιμές στόχους τους. Ωστόσο, το ταμπλό δεν έχει ακολουθήσει στον ίδιο βαθμό...

Το στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι οι τρέχουσες τιμές των μετοχών βρίσκονται ακόμη χαμηλότερα από τις τιμές στόχους που είχαν θέσει οι ίδιοι οι αναλυτές στις αρχές του 2026, πριν δηλαδή δείξουν τα δείγματα γραφής κατά το πρώτο τρίμηνο, με ανοδικές αναθεωρήσεις στη λήξη του πρώτου εξαμήνου.

Η εικόνα αποτυπώνεται καθαρά στις αναλύσεις της UBS και της Goldman Sachs, οι οποίες διατηρούν θετική στάση για την πλειονότητα του κλάδου και συνεχίζουν να ανεβάζουν τον πήχη.

Η πιο πρόσφατη έκθεση της UBS είναι χαρακτηριστική. Ο ελβετικός οίκος δίνει σύσταση «buy» και στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με τιμές στόχους στα 12 ευρώ για την Πειραιώς, 18,70 ευρώ για την Εθνική, 5,10 ευρώ για τη Eurobank και 4,90 ευρώ για την Alpha Bank. Με βάση τις τιμές της 7ης Αυγούστου, τα περιθώρια ανόδου διαμορφώνονται σε 20,6%, 15,5%, 13,4% και 7,8% αντίστοιχα.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, όμως, είναι η διαδρομή των στόχων. Στις 21 Ιανουαρίου η UBS έβλεπε την Alpha Bank στα 4,65 ευρώ, τη Eurobank στα 4,60 ευρώ, την Πειραιώς στα 10,20 ευρώ και την Εθνική στα 17,20 ευρώ. Σήμερα, με βάση το κλείσιμο της 7ης Αυγούστου, οι μετοχές βρίσκονται στα 4,55 ευρώ, 4,50 ευρώ, 9,95 ευρώ και 16,19 ευρώ αντίστοιχα. Με άλλα λόγια, η Alpha βρίσκεται περίπου 2,2% χαμηλότερα από τον παλιό στόχο της UBS, η Eurobank 2,2% χαμηλότερα, η Πειραιώς 2,5% χαμηλότερα, ενώ στην Εθνική η απόσταση φτάνει το 5,9%.

Το ίδιο μοτίβο προκύπτει και από την Goldman Sachs, γεγονός που δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην εικόνα. Στις αρχές Φεβρουαρίου, η Goldman εκκινούσε το έτος δίνοντας τιμή στόχο στα 5,10 ευρώ για την Alpha, 5 ευρώ για τη Eurobank, 16,75 ευρώ για την Εθνική και 10,50 ευρώ για την Πειραιώς. Μετά τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, οι στόχοι έχουν πλέον ανέβει στα 5,30 ευρώ για την Alpha, στα 5,40 ευρώ για τη Eurobank, στα 18,75 ευρώ για την Εθνική και στα 11,75 ευρώ για την Πειραιώς.

Η απόσταση ωστόσο από τους παλιούς στόχους, παραμένει μεγάλη. Η Alpha διαπραγματεύεται περίπου 10,8% χαμηλότερα τα αρχικά, η Eurobank 10%, η Εθνική 3,3% και η Πειραιώς 5,2% χαμηλότερα από αυτά που έθεταν οι αναλυτές στις αρχές του 2026.

Με άλλα λόγια, η αγορά δεν ακολουθεί κατά πόδας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Το re-rating έχει ήδη περάσει στα μοντέλα των διεθνών οίκων και εγχώριων χρηματιστηριακών, οι οποίοι ανεβάζουν διαδοχικά τις τιμές στόχους, όμως το ταμπλό παραμένει πίσω από αυτή την αναθεώρηση. Το ερώτημα πλέον είναι εάν οι μετοχές θα καλύψουν την απόσταση που έχει δημιουργηθεί ή εάν θα χρειαστεί ένας νέος καταλύτης για να επιταχύνει τη διαδικασία.