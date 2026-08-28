Berenberg: Το σοκ του Ιράν θα κρατήσει ψηλά τον πληθωρισμό - Πλήγμα στα νοικοκυριά από πετρέλαιο, αέριο και τρόφιμα

Σε αναθεώρηση των προβλέψεών της για την Ευρωζώνη προχωρά η Berenberg, καθώς η διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ ανατρέπει τις προηγούμενες εκτιμήσεις για γρήγορη αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας.

Σε σημαντική αναθεώρηση των προβλέψεών της για την οικονομία της Ευρωζώνης προχωρά η Berenberg, καθώς η παρατεταμένη διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ ανατρέπει τις προηγούμενες εκτιμήσεις για γρήγορη αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας.

Ο γερμανικός οίκος περιμένει πλέον υψηλότερο πληθωρισμό και ελαφρώς ασθενέστερη ανάπτυξη το 2027, ενώ μεταθέτει για το επόμενο καλοκαίρι την επιστροφή του Brent στα 75 δολάρια το βαρέλι.

Η αλλαγή στο ενεργειακό σκηνικό οδηγεί την Berenberg να προβλέψει και νέα αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης στις 10 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, διαφωνεί με μια τέτοια κίνηση, προτού εμφανιστούν ουσιαστικές δευτερογενείς επιδράσεις σε μισθούς και υποκείμενο πληθωρισμό.

Αργότερα η υποχώρηση του Brent

Από τα τέλη Απριλίου, η Berenberg είχε βασίσει τις οικονομικές προβλέψεις της στην υπόθεση ότι το Brent θα υποχωρούσε στα 75 δολάρια έως το τέλος του 2026. Το σενάριο προϋπέθετε σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, μετά το σχεδόν πλήρες κλείσιμό τους με την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Μέχρι τα μέσα Ιουλίου, οι εξελίξεις ήταν ακόμη καλύτερες από τις προβλέψεις. Οι τιμές του πετρελαίου αποκλιμακώνονταν λίγο ταχύτερα και, σύμφωνα με την Berenberg, αυτό ενδέχεται να συνέβαλε στην καλύτερη των εκτιμήσεων ανάπτυξη της Ευρωζώνης κατά το β΄’ τρίμηνο.

Ωστόσο η εικόνα άλλαξε στη συνέχεια. Παρότι οι ενεργές εχθροπραξίες με τους σφοδρούς βομβαρδισμούς έχουν προς το παρόν σταματήσει, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά, χωρίς να διαφαίνεται λύση. Οι τρέχουσες τιμές του πετρελαίου, αλλά και η καμπύλη των futures, βρίσκονται πλέον υψηλότερα από τις παραδοχές πάνω στις οποίες είχε στηρίξει η Berenberg τις προβλέψεις της τον Απρίλιο.

Ο οίκος μεταθέτει έτσι την επιστροφή του Brent στα 75 δολάρια από το τέλος του 2026 στο καλοκαίρι του 2027, ευθυγραμμίζοντας σε γενικές γραμμές το νέο βασικό του σενάριο με την καμπύλη των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στις 26 Αυγούστου.

Ακριβότερα ενέργεια και τρόφιμα

Όπως τονίζουν οι οικονομολόγοι της Berenberg, η επιβάρυνση των ευρωπαϊκών νοικοκυριών δεν προέρχεται μόνο από το πετρέλαιο. Η τιμή του φυσικού αερίου βρίσκεται περίπου 45% υψηλότερα από τα επίπεδα στα τέλη Απριλίου, με την Berenberg να προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις θα γίνουν περισσότερο αισθητές κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Πρόσθετες πιέσεις αναμένονται από τα τρόφιμα. Η θερινή ξηρασία στην Ευρώπη δημιουργεί κινδύνους για την προσφορά, ενώ οι συνεχιζόμενες αμοιβαίες επιθέσεις έχουν οδηγήσει σε σχεδόν πλήρη διακοπή των εξαγωγών σιτηρών από τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Η Berenberg ανεβάζει κατά έως 0,3 ποσοστιαίες μονάδες τις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις της για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Για το πρώτο τρίμηνο του 2027 περιμένει πλέον ετήσιο πληθωρισμό 2,7% αντί 2,4%, ενώ για το σύνολο του 2027 η πρόβλεψη αυξάνεται στο 2,2% από 1,9%.

Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας και τροφίμων ροκανίζουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και περιορίζουν τη βελτίωση των πραγματικών διαθέσιμων εισοδημάτων. Η Berenberg εκτιμά ότι αυτό θα επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα και υποβαθμίζει οριακά την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης, εξαιρουμένης της Ιρλανδίας, στο 1,3% από 1,4% για το 2027. Για το 2026 προβλέπει ανάπτυξη 1,1%.

Η εικόνα βελτιώνεται το 2028. Με τις τιμές της ενέργειας να υποχωρούν σταδιακά και τη δημοσιονομική τόνωση στη Γερμανία να περνά περισσότερο στην πραγματική οικονομία, η Berenberg εξακολουθεί να προβλέπει επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 1,6%.

Νέα αύξηση επιτοκίων

Παρά την ανοδική αναθεώρηση του πληθωρισμού, η Berenberg δεν θεωρεί ότι το νέο ενεργειακό σοκ δικαιολογεί αυστηρότερη νομισματική πολιτική. Όπως επισημαίνει, οι κεντρικές τράπεζες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν με τα επιτόκια ένα αρνητικό σοκ προσφοράς, το οποίο αυξάνει ταυτόχρονα τις τιμές και περιορίζει την οικονομική ανάπτυξη.

Μέχρι στιγμής, άλλωστε, δεν διαπιστώνει σημαντικές δευτερογενείς επιδράσεις από την ενεργειακή κρίση. Δεν υπάρχουν ενδείξεις επιτάχυνσης των μισθολογικών πιέσεων ούτε αντίστοιχης επιδείνωσης στις μη ενεργειακές συνιστώσες του δομικού πληθωρισμού. Για την Berenberg, επομένως, δεν υπάρχει ακόμη λόγος να αυξηθούν τα επιτόκια.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Berenberg αλλάζει την πρόβλεψή της και συντάσσεται πλέον με το consensus της αγοράς, περιμένοντας αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης στις 10 Σεπτεμβρίου. Για τη συνέχεια αναμένει μια μακρά περίοδο αμετάβλητων επιτοκίων.