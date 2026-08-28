Lefties: Το οικονομικό brand της Inditex άνοιξε στη Βρετανία και απειλεί Shein και Primark

Η εταιρεία δημιουργήθηκε το 1999 με σκοπό να διαθέτει απούλητο εμπόρευμα του Zara (Lefties=απομεινάρια).

Το πρώτο κατάστημα στο Λίβερπουλ άνοιξε το οικονομικό brand της Inditex, Lefties, που προσπαθεί να ανταγωνιστεί εταιρείες όπως η Primark που κυριαρχεί στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου και ο διαδικτυακός κολοσσός Shein.

Η εταιρεία δημιουργήθηκε το 1999 με σκοπό να διαθέτει απούλητο εμπόρευμα του Zara (Lefties=απομεινάρια). Πλέον διαθέτει 225 καταστήματα σε περίπου 20 χώρες υπό την ιδιοκτησία του ομίλου αλλά και ως franchise. Προς το παρόν οι κύριες αγορές του είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Μεξικό.

Με τιμές που ξεκινούν από 12,99 λίρες για τζιν και 3,99 λίρες για μπλουζάκια, τιμές που οι Βρετανοί έχουν συνηθίσει μέχρι στιγμής μόνο στα Primark, η Lefties θα μπορούσε να αποτελέσει πρόκληση για την αλυσίδα λιανικής πώλησης ενδυμάτων της Associated British Foods. Ενδεικτικά, το πιο οικονομικό τζιν στα Zara κοστίζει 27,99 λίρες και το φθηνότερο φόρεμα 22,99 λίρες, έναντι 9,99 λιρών στα Lefties.

Καθώς η Inditex έχει ανανεώσει τα καταστήματα των Zara και έχει αυξήσει τις τιμές, η διεθνής επέκταση της Lefties αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο ο ισπανικός όμιλος διασφαλίζει ότι δεν θα χάσει έδαφος μεταξύ των καταναλωτών που δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στο κόστος. Επιπλέον, είναι η προσπάθεια της Inditex να ανταποκριθεί στις μόνιμες εκπτώσεις της Shein, οι οποίες έχουν αλλάξει τις προσδοκίες των τιμών για πολλούς Ευρωπαίους καταναλωτές.

Η Lefties αποτελεί μέρος της στρατηγικής της για την προσέλκυση νέων πελατών στο δίκτυο των οκτώ εμπορικών της σημάτων, ενώ παράλληλα απευθύνεται στους καταναλωτές που δεν είναι πιστοί σε κανένα συγκεκριμένο εμπορικό σήμα και ενδέχεται να συνδυάζουν προϊόντα οικονομικής κατηγορίας με προϊόντα υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με την ειδική σε θέματα στρατηγικής λιανικής Κριστίνα Χέρμπαχ.