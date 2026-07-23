ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν «Ασπίδα του Αχιλλέα» και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα

Συνεδρίασε σήμερα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Συνεδρίασε σήμερα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και η Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων (2026-2030).

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα το συνολικό κόστος του οποίου εκτιμάται στα 4,3 δισ. ευρώ. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την κορωνίδα του νέου πακέτου, την «Ασπίδα του Αχιλλέα», τον θόλο αμυντικής θωράκισης της χώρας, το κόστος του οποίου εκτιμάται στα 3,5 δισ. ευρώ. Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα αντικαταστήσει το κατακερματισμένο σημερινό σύστημα αεράμυνας, υπό μια νέα δομή που θα μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε ξένη απειλή, όπως πυραύλους, drones κλπ.

Τέλος, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και για τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες έχουν σημειώσει σημαντική μείωση, ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται αύξηση των επιστροφών.

ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν «Ασπίδα του Αχιλλέα» και 10 ακόμη εξοπλιστικά

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) αποφάσισε την έγκριση μιας σειράς συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε:

Αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό και antidrone θολό («Ασπίδα του Αχιλλέα») Συστήματα μη κινητικής αντιμετώπισης μη επανδρωμένων σκαφών Σύστημα μη επανδρωμένων σκαφών HERON 1 Μικρούς δορυφόροι SAR (Synthetic Aperture Radar) με δυνατότητα άμεσης δορυφορικής εικόνας υπό απόλυτο εθνικό έλεγχο Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα CLASS IΙ με την απόκτηση δέκα επιπλέον συστήματα μη επανδρωμένων τύπου V-BAT Διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης βασικό τμήμα της στολής μαχητή Τρία νέα μεταφορικά αεροσκάφη C-390 Millenium. Αφορά στην απόκτηση καινούργιων αεριωθούμενων μεταγωγικών Embraer με το πρώτο αεροσκάφος να παραλαμβάνεται το 2027. Αποκτούνται με διακρατική συμφωνία Ελλάδας - Πορτογαλίας και έχουν τη δυνατότητα ανεφοδιασμού στον αέρα μαχητικών αεροσκαφών (ιπτάμενα τάνκερ) Δέκα υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων εκ των όποιων τα οκτώ θα κατασκευάσουν στο Σκαμαραγκά και τα δύο στο Ηνωμένο Βασίλειο Αναβάθμιση των τεσσάρων ΜΕΚΟ με εξελιγμένα ανθυποβρυχιακά συστήματα Πύραυλοι HELLFIRE με καθοδήγηση laser για την αναβάθμιση επιθετικών δυνατοτήτων των ελικοπτέρων Apache Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στις ΗΠΑ για ανάπτυξη δεξαμενής αξιωματικών με μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση στα αυτόνομα και την τεχνητή νοημοσύνη

Για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με επάλληλους θόλους και αποτελεί «ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου» με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατ. ευρώ.

Για τον αντιαεροπορικό θόλο εξήγησε ότι «προσλαμβάνει εικόνα από το σύνολο των αισθητήρων» αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι λαμβάνει πληροφορίες ακόμη και «από τη διόπτρα στο κράνος των στελεχών του Στρατού Ξηράς».

«Επεξεργάζεται», υπογράμμισε, «προτεραιοποιεί και προτείνει απαντήσεις έναντι κάθε απειλής. Μετατρέπει τις Ένοπλες Δυνάμεις από την παλιά εικόνα του συνόλου προσωπικού και συστημάτων σε μια σύγχρονη μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις»

Ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι σήμερα «εγκρίθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της "Ατζέντας 2030"» ενώ προσέθεσε ότι «δεν ολοκληρώσαμε» προαναγγέλλοντας ότι τον Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί η δεύτερη φάση της νέας Δομής Δυνάμεων αλλά και η εξέλιξη του μακροπρόθεσμου εξοπλισμού προγράμματος για το διάστημα 2027-2037.