Αφγανιστάν: Απελευθερώθηκαν μέλη του προσωπικό του ΟΗΕ που είχαν συλληφθεί

Οι δύο αφγανοί υπάλληλοι της UNAMA συνελήφθησαν στις 9 Αυγούστου στην πόλη Χεράτ του βορειοδυτικού Αφγανιστάν.

Δύο μέλη του προσωπικού της αποστολής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA), τα οποία είχαν συλληφθεί στις αρχές του μήνα στην πόλη Χεράτ, απελευθερώθηκαν σήμερα και είναι καλά στην υγεία τους, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ.

Οι δύο αφγανοί υπάλληλοι της UNAMA συνελήφθησαν στις 9 Αυγούστου στην πόλη Χεράτ του βορειοδυτικού Αφγανιστάν. Οι συλλήψεις τους έγιναν γνωστές λίγες ημέρες προτού συμπληρωθεί η πέμπτη επέτειος από την ανακατάληψη της εξουσίας από το κίνημα των Ταλιμπάν.

Ο Ντουζαρίκ είπε πως οι συνθήκες κράτησης και οι κατηγορίες σε βάρος των δύο υπαλλήλων της UNAMA παραμένουν αδιευκρίνιστες ακόμη και σήμερα. «Είμαστε απλώς χαρούμενοι που αφέθηκαν ελεύθεροι, είναι καλά στην υγεία τους και δεν αντιμετωπίζουν άλλα δικαστικά ζητήματα», δήλωσε.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ