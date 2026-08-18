Washington Post: Το Πεντάγωνο εξετάζει μικρότερη στρατιωτική παρουσία στον Κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των στρατευμάτων στον Κόλπο, όπου οι μεγάλες αμερικανικές βάσεις έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα επί μήνες από τις ιρανικές επιθέσεις. Washington Post: Το Πεντάγωνο εξετάζει να περιορίσει την παρουσία στη Μέση Ανατολή μετά τον πόλεμο με το Ιράν

Το ενδεχόμενο να περιορίσουν οι ΗΠΑ τη στρατιωτική τους παρουσία στον Περσικό Κόλπο μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν εξετάζει το Πεντάγωνο, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την σημαντική επανεκτίμηση της στρατηγικής της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή, όπως αναφέρει η Washington Post, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των στρατευμάτων στον Κόλπο, όπου οι μεγάλες αμερικανικές βάσεις έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα επί μήνες από τις ιρανικές επιθέσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο οι ζημιές στις βάσεις δίνουν στο Πεντάγωνο μια μοναδική ευκαιρία, την οποία θα κάνει πολλά χρόνια να ξαναβρεί, να επανεξετάσει την παρουσία του στην περιοχή. Το Πεντάγωνο έχει ήδη δηλώσει ότι ενδέχεται να μην ανακατασκευάσει τις βάσεις όπως ήταν πριν από τη σύγκρουση – εξάλλου και το κόστος μπορεί να ξεπερνά τα 5 δις. δολάρια.

Η αναθεώρηση είναι κάτι που μελετά το γραφείο πολιτικής του Πενταγώνου, ενώ το Γενικό Επιτελείο και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ εξετάζουν επίσης το ζήτημα, όπως επισημαίνει το δημοσίευμα.

Ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε ότι ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθh δεν είχε διατάξει ακόμα επίσημη επανεξέταση της στάσης των ΗΠΑ, περιγράφοντας την προσπάθεια ως ένα «συνετό σχεδιασμό» που θα μπορούσε να βοηθήσει στην καθοδήγηση αποφάσεων για την ανοικοδόμηση κατεστραμμένων βάσεων.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διατηρεί συνήθως περίπου 40.000 στρατιώτες σε σχεδόν 20 τοποθεσίες που εκτείνονται από την Ιορδανία έως το Ομάν. Από τις αρχές του έτους, η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει επιπλέον πολεμικά πλοία, μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας στην περιοχή και έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 13.000 επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Οι μεγαλύτερες μόνιμες αμερικανικές βάσεις στην περιοχή συγκεντρώνονται στον Κόλπο, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγείου του Πέμπτου Στόλου στο Μπαχρέιν και σημαντικών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας σε χώρες όπως το Κουβέιτ.