Σίβηρη Χαλκιδικής: Κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον κ. Κατσαφάδο αύριο στις πληγείσες περιοχές

Την ίδια ώρα, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών από μηχανικούς της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας.

Σύσκεψη υπό την προεδρία του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και τη συμμετοχή παραγόντων του δήμου Κασσάνδρας, της Περιφέρειας Χαλκιδικής και άλλων υπηρεσιών, όπως του Δασαρχείου, της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας, για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη, 19 Αυγούστου, στις 12 το μεσημέρι στο δημαρχείο Κασσάνδρας.

Την ίδια ώρα, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών από μηχανικούς της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας.

Μέχρι στιγμής, εννέα κτίρια στην περιοχή της Σιβηρίας έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου. Από αυτά, επτά είναι σπίτια, εκ των οποίων τα έξι χαρακτηρίστηκαν κίτρινα, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να κατοικηθούν αν δεν αποκατασταθούν οι ζημιές και το ένα πράσινο, δηλαδή ότι μπορεί να κατοικηθεί και μπορούν οι ζημιές να αποκατασταθούν παράλληλα. Ανάλογη εκτίμηση έγινε σε δύο αποθήκες, εκ των οποίων η μία κρίθηκε κίτρινη και η δεύτερη πράσινη.

Σημειώνεται ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων από τους επαγγελματίες της περιοχής που επλήγησαν προκειμένου, να λάβουν ενίσχυση κρατικής αρωγής.