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Φωτιά στις Αλυκές Βόλου: Κοντά στην παραλία το μέτωπο - Ήχησε το 112

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Δύο πύρινα μέτωπα στον Βόλο - Ήχησε το 112
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Με το μήνυμα ζητείται από κατοίκους και λουόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Τελευταία ενημέρωση 19:32

Δύο διαφορετικές πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στον Βόλο, καθώς μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 18:00 στα Αϊβαλιώτικα, δεύτερη φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:30 στην περιοχή του Σωρού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στις δύο πυρκαγιές επιχειρούν συνολικά 50 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ συνδράμουν και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση των δύο πυρκαγιών έχουν διατεθεί τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18:11 εκδόθηκε μήνυμα μέσω του 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάςεκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (18/8) στην περιοχή Αλυκές Βόλου, κοντά στην παραλία και στο ύψος του Σωρού, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

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tags:
Φωτιά τώρα
Πυροσβεστική
Πυρκαγιά
Βόλος
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