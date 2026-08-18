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Βόρεια Μακεδονία: Τέσσερις νεκροί και 35 κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου

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Βόρεια Μακεδονία: Τέσσερις νεκροί και 35 κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου
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Ανησυχία προκαλεί στη Βόρεια Μακεδονία η συνεχής αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς οι υγειονομικές αρχές έχουν καταγράψει μέχρι σήμερα 35 επιβεβαιωμένα κρούσματα και τέσσερις θανάτους, με την επιδημία να πλήττει κυρίως την περιοχή των Σκοπίων.

Ανησυχία προκαλεί στη Βόρεια Μακεδονία η συνεχής αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς οι υγειονομικές αρχές έχουν καταγράψει μέχρι σήμερα 35 επιβεβαιωμένα κρούσματα και τέσσερις θανάτους, με την επιδημία να πλήττει κυρίως την περιοχή των Σκοπίων.

Οι περισσότεροι ασθενείς είναι άνω των 60 ετών, ενώ αρκετοί εμφάνισαν τη σοβαρή νευροδιηθητική μορφή της νόσου, με εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα. Αρκετοί νοσηλεύονται στην Πανεπιστημιακή Κλινική Λοιμωδών Νοσημάτων των Σκοπίων, ενώ ορισμένοι χρειάστηκε να εισαχθούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Λόγω της έξαρσης, οι αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση επιδημίας σε αρκετούς δήμους των Σκοπίων, ενισχύοντας τα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών και την επιδημιολογική επιτήρηση.

Η αύξηση των περιστατικών υπήρξε ιδιαίτερα ταχεία. Στα τέλη Ιουλίου είχαν καταγραφεί μόλις οκτώ κρούσματα, όμως μέσα σε λίγες εβδομάδες ο αριθμός τους εκτοξεύθηκε στα 35, καθιστώντας το φετινό ξέσπασμα ένα από τα σοβαρότερα που έχει αντιμετωπίσει η χώρα από τότε που καταγράφηκε για πρώτη φορά ο ιός, το 2011.

Οι υγειονομικές αρχές της Βόρειας Μακεδονίας καλούν τους πολίτες να χρησιμοποιούν εντομοαπωθητικά, να αποφεύγουν την έκθεση σε εξωτερικούς χώρους τις βραδινές ώρες και να απομακρύνουν στάσιμα νερά από αυλές και μπαλκόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ιός Δυτικού Νείλου
Βόρεια Μακεδονία
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