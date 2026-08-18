Υποχώρησε ο χρυσός με φόντο το ράλι των ομολόγων

Απώλειες κατέγραψαν οι τιμές του χρυσού την Τρίτη καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών.

Απώλειες κατέγραψαν οι τιμές του χρυσού την Τρίτη καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών, με την άνοδο των τιμών ενέργειας λόγω της κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, να φουντώνουν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και να ασκούν πιέσεις στο κίτρινο μέταλλο.

Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε 1,1% στα 4.364,90 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures παράδοσης Δεκεμβρίου έκλεισαν χαμηλότερα κατά 1,2%, στα 4.420,6 δολάρια.

«Η απότομη αύξηση της καμπύλης αποδόσεων των ομολόγων αποτελεί εμπόδιο για τον χρυσό, ενώ οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου αποτελούν επίσης έναν παράγοντα πίσω από τη σημερινή πτώση», δήλωσε ο Πίτερ Γκραντ, αντιπρόεδρος και ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μετάλλων στην Zaner Metals.

Το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού από τις ΗΠΑ προς την Ιαπωνία και τη Γερμανία έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών, επιβαρύνοντας τον μη αποδοτικό χρυσό, ενώ οι τιμές του αργού παρέμειναν σε θετικό έδαφος για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Οι προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν έχουν «παγώσει», αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι απίθανο να αποδεχθεί τους όρους που απαιτούνται για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ το Ιράν ορκίστηκε μια «πλήρως επιθετική» στρατιωτική στάση και δήλωσε ότι το Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό μέχρι η Ουάσινγκτον να εκπληρώσει τους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας.

Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας ενισχύουν τα επιχειρήματα υπέρ υψηλότερων επιτοκίων για τον περιορισμό του πληθωρισμού, παρά τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ που έδειξαν απροσδόκητες απώλειες θέσεων εργασίας, πληθωρισμό χαμηλότερο του αναμενόμενου και αδύναμες λιανικές πωλήσεις για τον Ιούλιο.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στη δημοσιοποίηση, την Τετάρτη, των πρακτικών της πιο πρόσφατης συνεδρίασης της Federal Reserve για τη νομισματική πολιτική, αναζητώντας ενδείξεις σχετικά με την πορεία των επιτοκίων.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι διολίσθησε βουτιά 2,8% στα 63,96 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα έχασε 2,5% στα 1.725,41 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο έκλεισε στο -3,1% στα 1.291,78 δολάρια.