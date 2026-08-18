Χρηματιστήριο: Η συσώρευση συνεχίζεται

Με απώλειες για το μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Τρίτης. Από τις 3 Αυγούστου, τα κλεισίματα του Γενικού Δείκτη παραμένουν περιορισμένα σε εξαιρετικά στενό εύρος.

Με απώλειες για το μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Τρίτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, εν μέσω επιφυλακτικού κλίματος στις διεθνείς αγορές.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.617,02 μονάδες με απώλειες 0,49%, κινούμενος μόνιμα σε αρνητικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών. Έτσι, η συσσώρευση στο ελληνικό ταμπλό παρατείνεται σε διάρκεια. Από τις 3 Αυγούστου, σε 12 συνεδριάσεις, τα κλεισίματα του Γενικού Δείκτη έχουν περιοριστεί μεταξύ 2.606,95 και 2.629,88 μονάδων, σε ένα εξαιρετικά στενό εύρος μόλις 0,88%. Η αγορά, επομένως, εξακολουθεί να «χωνεύει» το προηγούμενο ράλι κοντά στα υψηλά, χωρίς ακόμη να έχει δώσει καθαρό σήμα ανοδικής διαφυγής ή ουσιαστικής διόρθωσης.

Εκτός συνόρων, στο γεωπολιτικό μέτωπο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι δεν ενδιαφέρεται να παρατείνει το μνημόνιο κατανόησης του Ιουνίου με το Ιράν, το οποίο έληξε, και ότι «δεν βιάζεται» να τερματίσει τη σύγκρουση, υποστηρίζοντας ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός ασκεί πίεση στην Τεχεράνη. Σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος επέστρεψε σε γνωστές πρακτικές του, «ανακηρύσσοντας» μέσω social media τα Στενά του Ορμούζ ως αμερικανικό έδαφος.

Βεβαίως, οι διαπραγματεύσεις για τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν στο μεταξύ σε αδιέξοδο, ενώ η τιμή του Brent έφτασε σήμερα το πρωί στα 91,8 δολάρια ανά βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Ιουλίου. Η άνοδος οφείλεται στις αυξανόμενες ανησυχίες ότι δεν είναι ρεαλιστική μια γρήγορη επιστροφή σε φυσιολογικά επίπεδα της προσφοράς πετρελαίου από την περιοχή του Κόλπου.

Υπό αυτές τις συνθήκες, κι ενώ η 60ήμερη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχει πλέον λήξει, ξένοι αναλυτές δεν διακρίνουν ενδείξεις ότι θα παραταθεί. Αντιθέτως, εκτιμούν ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή απειλεί να κλιμακωθεί περαιτέρω.

Προβληματισμός επικρατεί και στις αγορές ομολόγων. Χθες οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν σε όλη την καμπύλη, με την απόδοση του 30ετούς να ενισχύεται κατά σχεδόν 5 μονάδες βάσης, στο 5,31% -το υψηλότερο επίπεδο από το 2007- ενώ η απόδοση του 10ετούς ενισχύθηκε κατά περίπου 3 μονάδες βάσης, στο 4,72%.

Ξένοι αναλυτές εξηγούν ότι οι πιέσεις στα μακροπρόθεσμα αμερικανικά κρατικά ομόλογα αντανακλούν όλο και περισσότερο ανησυχίες που υπερβαίνουν τη νομισματική πολιτική. Τα επίμονα δημοσιονομικά ελλείμματα και οι μεγάλες εκδόσεις αμερικανικού κρατικού χρέους συνδυάζονται πλέον με ένα κύμα εταιρικού δανεισμού για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η αυξανόμενη προσφορά εταιρικού χρέους με υψηλότερες αποδόσεις ανταγωνίζεται τα μακροπρόθεσμα treasuries, ασκώντας πρόσθετη ανοδική πίεση στις μακροπρόθεσμες αποδόσεις.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες εμφάνιζαν σήμερα μικτές τάσεις, με τον DAX στη Φρανκφούρτη και τον CAC στο Παρίσι να υποχωρούν περί του 0,50%-0,60%, ενώ ο βρετανικός FTSE100 ενισχυόταν 0,40%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, σε αρνητικό έδαφος έκλεισε και ο δείκτης των τραπεζών που υποχώρησε 0,81% στις 3.071,19 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε η Optima Bank, η οποία ενισχύθηκε 2,73% στα 11,28 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Κύπρου έκλεισε με άνοδο 1,21% στα 10,84 ευρώ. Στον αντίποδα, η Alpha Bank υποχώρησε 3,12% στα 4,53 ευρώ και ακολούθησαν η Eurobank (-0,96%), η Πειραιώς (-0,59%) και η Εθνική (-0,58%). Η CrediaBank έκλεισε με απώλειες 2,66% στα 0,95 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,8 με μόλις 39 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 72 σε αρνητικό και 40 αμετάβλητους.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 234,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 49,38 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε η Helleniq Energy, η οποία ενισχύθηκε 2,67% στα 15 ευρώ, και ακολούθησαν η Motor Oil (+1,16%), η ΕΥΔΑΠ (+1,03%), η ElvalHalcor (+0,69%), η Coca-Cola HBC (+0,56%), η Allwyn (+0,53%) και η Aegean (+0,16%). Ο ΟΤΕ έκλεισε αμετάβλητος στα 19,80 ευρώ.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε η Viohalco (-3,46%), ενώ ακολούθησαν η Metlen (-1,38%), η Τιτάν (-1,36%), η Jumbo (-1,12%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,91%), η Cenergy (-0,88%), η Aktor και η Lamda Development (-0,59%), η ΔΕΗ (-0,27%) και ο ΔΑΑ (-0,19%).