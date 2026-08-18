Συρία: Παραμένει στη χώρα το πυρηνικό υλικό που εντοπίστηκε σε μυστική εγκατάσταση

Το πυρηνικό υλικό που βρέθηκε σε μια περιοχή της Συρίας η οποία δεν έχει αποκαλυφθεί δεν είναι επικίνδυνο και θα παραμείνει υπό τη φύλαξη της Συρίας, υπό την επιτήρηση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας.

Το πυρηνικό υλικό που βρέθηκε σε μια περιοχή της Συρίας η οποία δεν έχει αποκαλυφθεί δεν είναι επικίνδυνο και θα παραμείνει υπό τη φύλαξη της Συρίας, υπό την επιτήρηση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας.

Ο Ασάαντ αλ-Σιμπάνι πρόσθεσε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον επικεφαλής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, στη Δαμασκό, ότι η Συρία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το υλικό αυτό για πολιτικούς και ειρηνικούς σκοπούς.

Από τότε που ανετράπη ο πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ στα τέλη του 2024, οι νέες αρχές της Συρίας έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν με την εποπτική αρχή για την πυρηνική ενέργεια των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρηνικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των δεκαετιών της διακυβέρνησης της οικογένειας Άσαντ.

Ο Γκρόσι δήλωσε ότι ο οργανισμός μπόρεσε να αποκτήσει πρόσβαση στην περιοχή έπειτα από σχετική ειδοποίηση της συριακής κυβέρνησης.

Δεν είναι γνωστό αν η Συρία διαθέτει λειτουργικά αποθέματα πυρηνικού υλικού για πρόγραμμα κατασκευής όπλων, ωστόσο το Ισραήλ βομβάρδισε έναν ύποπτο συριακό πυρηνικό αντιδραστήρα το 2007 στην ανατολική επαρχία Ντεΐρ αλ-Ζορ της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ