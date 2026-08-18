Νεκρός ναυτικός από επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου με σημαία Λιβερίας έπλεε εξερχόμενο των Στενών του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο.

Το ελληνόκτητο πλοίο Minoan Dignity, χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα ενώ αυτό έπλεε εξερχόμενο των Στενών του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας ναυτικός, μέλος του πληρώματος και να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο. Σύμφωνα με αναφορές από την βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO , το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου με σημαία Λιβερίας, χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα ενώ πραγματοποιούσε διέλευση από τη στρατηγική θαλάσσια οδό.

Οι πηγές ανέφεραν ότι το θύμα ήταν ο αρχιμηχανικός του πλοίου. Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος έλαβαν βοήθεια από την ακτοφυλακή του Ομάν, σύμφωνα με την UKMTO. Δεν αναφέρθηκαν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι αρχές διεξάγουν έρευνα, τόνισε η υπηρεσία. Τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο ναυτικού εκφράζει με ανακοίνωσή της η INTERCARGO.

Ο διεθνής οργανισμός των πλοιοκτητών ξηρού φορτίου απευθύνει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, τους συναδέλφους και τους οικείους του θύματος, ενώ εκφράζει παράλληλα έντονη ανησυχία για τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος και την ασφαλή απομάκρυνσή τους από το πλοίο. «Η INTERCARGO υπογραμμίζει ότι πίσω από κάθε εμπορικό πλοίο που βρίσκεται στη δίνη μιας πολεμικής ή γεωπολιτικής σύγκρουσης βρίσκονται ναυτικοί που είναι πολίτες, εκτελούν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα μακριά από τις οικογένειές τους και αποτελούν κρίσιμο κρίκο για τη λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου» επεσήμανε.

«Με αφορμή το νέο θανατηφόρο περιστατικό, η Ένωση επαναφέρει τη βασική της θέση ότι οι ναυτικοί δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχο ούτε να μετατρέπονται σε παράπλευρα θύματα γεωπολιτικών συγκρούσεων» τονίζει. Παράλληλα, καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να διασφαλίσουν την προστασία τόσο των πληρωμάτων όσο και των εμπορικών πλοίων, τονίζοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα πρέπει να βρίσκεται πάνω από κάθε πολιτική ή στρατιωτική σκοπιμότητα. «Η απώλεια έστω και ενός ναυτικού είναι μία απώλεια παραπάνω από ό,τι πρέπει», σημειώνει χαρακτηριστικά η INTERCARGO, σε μία ακόμη παρέμβασή της για την ανάγκη προστασίας της εμπορικής ναυτιλίας στις θαλάσσιες περιοχές όπου κλιμακώνονται οι ένοπλες συγκρούσεις.