Apple: Μειώνει τις χρεώσεις στο App Store της ΕΕ

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή του iPhone, αυτή η κίνηση θα «επιλύσει» τις διαφωνίες με τις ρυθμιστικές αρχές που προκύπτουν από την εφαρμογή του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές της Ευρώπης.

Η Apple προχώρησε σε ριζική αναδιάρθρωση των προμηθειών της στο App Store στην αγορά της ΕΕ, υιοθετώντας ένα απλούστερο σύστημα ενώ μεταξύ άλλων ανακοίνωσε την κατάργηση της χρέωσης ανά εγκατάσταση για προγραμματιστές που δεν χρησιμοποιούν το marketplace του iPhone, σε μια προσπάθεια να βάλει τέλος στη πολυετή διαμάχη της με την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, ο τεχνολογικός κολοσσός θα αντικαταστήσει το Core Technology Fee, τη χρέωση που επιβάλλεται στους προγραμματιστές στην Ε.Ε. οι οποίοι παρακάμπτουν το App Store, με προμήθεια 5% επί των ψηφιακών συναλλαγών στις εφαρμογές που διανέμονται εκτός της πλατφόρμας της.

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή του iPhone, αυτή η κίνηση θα «επιλύσει» τις διαφωνίες με τις ρυθμιστικές αρχές που προκύπτουν από την εφαρμογή του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές της Ευρώπης.

Αλλαγές υπάρχουν και για όσους παραμένουν μέσα στο App Store. Η προμήθεια για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος In-App Purchase της Apple διαμορφώνεται πλέον στο 26%, αντί του κλασικού 30%. Πολλοί developers, ωστόσο θα συνεχίσουν να δικαιούνται μειωμένη χρέωση 15% μέσω προγραμμάτων όπως το App Store Small Business Program ή για αυτόματες συνδρομές μετά τον πρώτο χρόνο.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα δικά τους συστήματα πληρωμών και δέχονται απευθείας πιστωτικές κάρτες, η νέα προμήθεια ορίζεται στα 20% ή στο 10% για developers που συμμετέχουν σε συγκεκριμένα προγράμματα μειωμένων χρεώσεων.

Ιστορικά, η Apple χρέωνε είτε 30% είτε 15% σε όλες τις αγορές εντός εφαρμογής για iPhone και απαιτούσε την εγκατάσταση όλων των μη εταιρικών εφαρμογών iPhone μέσω του App Store. Ωστόσο, το μοντέλο App Store της Apple έχει δεχθεί επιθέσεις σε όλο τον κόσμο την τελευταία δεκαετία από αγωγές και κυβερνητικές ρυθμιστικές αρχές, καθώς οι επικριτές λένε ότι λειτουργεί ως μονοπώλιο στο λογισμικό iPhone και πιέζει τους προγραμματιστές και τους χρήστες με χρεώσεις.